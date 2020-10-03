Принц Гарри призвал Великобританию побороть структурный расизм

Принц Гарри признался, что после встречи со своей женой Меган Маркл он «пробудился» и узнал о проблемах расовых меньшинств в Великобритании и других странах. Об этом он сказал в интервью Evening Standard.

Герцог Сассекский отметил, что до встречи с Маркл он не осознавал, сколько таких проблем существуют в Соединенном Королевстве, а также во всем мире.

«Когда заходишь в магазин с детьми и видишь только белых кукол, задумываешься: «Странно, почему здесь нет черной куклы?» — задался вопросом Гарри.

Принц заявил, что использует этот пример, когда хочет объяснить то, что белые не всегда осознают, каково должно быть людям с другим цветом кожи оказаться в той же ситуации.

«Мир, который, как мы знаем, был создан белыми для белых», — сказал Гарри.

Он и Маркл, которая также участвовала в интервью, подчеркнули, что пока имеет место быть системный расизм, а у людей с другим цветом кожи отсутствуют такие же права, как у белых, меньшинства не смогут реализовать свой потенциал. По мнению пары, Британия должна положить конец системному расизму. Маркл и Гарри убеждены, что в стране и во всем мире сейчас для этого есть «уникальный момент», который люди «не должны упустить».