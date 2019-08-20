Трамп поздравил сына с рождением дочери
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил своего сына Эрика и его жену Лару с рождением ребенка. Об этом он написал в твиттере.
Кроме того, американский лидер рассказал подробности о новом внуке, который для него стал уже десятым по счету.
По словам Трампа, у его сына родилась дочка. Девочку назвали Каролина Дороти Трамп.
«Поздравляю с рождением Каролины!», — написал Трамп.
Также он отметил, что очень гордится своим сыном.
Ранее сообщалось, что Трамп в десятый раз стал дедушкой.