Трамп поздравил сына с рождением дочери

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил своего сына Эрика и его жену Лару с рождением ребенка. Об этом он написал в твиттере.

Кроме того, американский лидер рассказал подробности о новом внуке, который для него стал уже десятым по счету.

По словам Трампа, у его сына родилась дочка. Девочку назвали Каролина Дороти Трамп.

«Поздравляю с рождением Каролины!», — написал Трамп.

Также он отметил, что очень гордится своим сыном.

Ранее сообщалось, что Трамп в десятый раз стал дедушкой.