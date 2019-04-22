Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Фишман.
Отмечается, что пара поженилась в казанском ЗАГСе утром 22 апреля.
«Сегодня утром... Наталия Фишман расписалась с Тимуром Бекмамбетовым», — добавил пресс-секреталь.
В настоящее время пара скрывает как будет отмечать это событие.
Ранее сообщалось, Бекмамбетов намерен реализовать проект погибшего фигуриста Тена.