Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Фишман.

Отмечается, что пара поженилась в казанском ЗАГСе утром 22 апреля.

«Сегодня утром... Наталия Фишман расписалась с Тимуром Бекмамбетовым», — добавил пресс-секреталь.

В настоящее время пара скрывает как будет отмечать это событие.

Ранее сообщалось, Бекмамбетов намерен реализовать проект погибшего фигуриста Тена.