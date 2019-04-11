Шантажировавший главу Amazon таблоид выставили на продажу

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Таблоид National Enquirer, который опубликовал обнаженные фото главы Amazon Джеффа Безоса, выставлен на продажу, передает CNBC.

Об этом заявил гендиректор American Media и главред таблоида Дэвид Пекер.

По его словам, другие владельцы смогут в наилучшей степени раскрыть возможности таблоида.

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Он также добавил, что American Media намерена развивать другие платформы, в частности, аудиопрограммы и прямые репортажи.

Однако, Пекер не уточнил, какая цена назначена за National Enquirer.

Ранее СМИ рассказали, кто и за сколько продал обнаженное селфи главы Amazon.