«Мисс Москва» вышла замуж за короля

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на СМИ.

Отмечается, что свадьба прошла в зале Barvikha Concert Hall в четверг, 22 ноября. По данным СМИ, на столах не было алкоголя, а все угощения были халяльными.

Реклама

По информации издания Rakyatku News, Воеводина приняла ислам и еще до свадьбы ее видели в хиджабе.

Ранее СМИ сообщали, что футболист Криштиану Роналду сделал предложение испанской модели Джорджине Родригес.