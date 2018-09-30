Популярность лакея-гея Елизаветы II лишила его работы

Первый открытый гей среди лакеев британской королевы Елизаветы II 21-летний Олли Робертс покинул свой пост после того, как привлек слишком большое внимание прессы. Об этом пишет The Sun.

Издание подчеркивает, что Робертс больше не сможет выгуливать королевских собак, доставлять королеве корреспонденцию и подавать плед Ее Величеству.

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Причиной тому стало слишком большое внимание к фигуре лакея со стороны изданий о гомосексуалах. По данным источника газеты, Робертсу сообщили, что подозревают его же в распространении сплетен о себе. Ему также напомнили, что на своей работе он не должен быть в центре внимания.

Как отмечается, спустя пару дней королевский лакей решил уйти с должности. Источник отметил, что Робертс был очень расстроен, так как он гордился возможностью быть открытым геем и помогать королеве.