В ЦБ описали сценарий повышения ключевой ставки

Если в России остановится процесс дезинфляции, то Банк России не исключает повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Ее слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам председателя Центробанка, совет директоров перед принятием решения по ключевой ставке 26 апреля обсуждали сценарий, при котором рост спроса на товар и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. Сигнализировать о таком проявлении будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жёсткости рынка труда, отметила Набиуллина.

«Всё это скажется на динамике инфляции определённых ожиданий. В итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышение ключевой ставки», — заявила глава ЦБ.

Она при этом подчеркнула, что этот сценарий не является базовым. Набиуллина добавила, что при любом сценарии структурная трансформация экономики продолжится.

Набиуллина также обратила внимание, что прогноз годовой ключевой ставки на 2024-2025 годы повышен. Она будет находиться в диапазоне 15-16% годовых в этом году и 10-12% годовых в следующем году.

До этого Банк России сообщил, что регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ЦБ пояснили, что сейчас инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается на высоком уровне.

Ранее Путин порассуждал о возможном снижении ключевой ставки ЦБ.