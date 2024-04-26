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Нигматуллин: было больше удовольствия от матча «Локо» с «Пари НН», чем от дерби ЦСКА — «Спартак»

Экс-вратарь Нигматуллин: ЦСКА и «Спартак» боялись рисковать и играли на ничью

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший вратарь «Спартака», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от дерби красно-синих и красно-белых в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он констатировал, что получил больше удовольствия от просмотра матча «Локомотива» с «Пари НН».

«Дерби понравилось, наверное, в последние 15 минут, когда команды активизировались и попытались добиться результата. Но большую часть времени игра была скучновата. Обе команды боялись рисковать и больше думали о том, чтобы не пропустить. Видимо, внутренне были согласны на ничью.

Первая за 21 год нулевая ничья между этими командами — я ожидал большего. От матча «Локомотива» с «Пари НН» получил больше удовольствия», — сказал Нигматуллин.

Матч между ЦСКА и «Спартаком», состоявшийся накануне, завершился со счетом 0:0. После этой игры красно-белые набрали 39 очков и идут на шестом месте в турнирной таблице. У армейцев на балл меньше, они расположились на седьмой строчке. Отметим, что «Локомотив» на выезде вырвал победу над «Пари НН» со счетом 3:2, при этом Александр Сильянов забил решающий мяч на 96-й минуте.

Ранее бывший футболист сборной оценил попадание в руку Чалова в штрафной ЦСКА.

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