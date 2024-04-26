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Набиуллина высказалась об искусственной фиксации курса рубля

Набиуллина заявила, что искусственная фиксация курса рубля навредит экономике

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что искусственная фиксация рубля может навредить российской экономике, это неверный путь для страны. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

«Когда говорят о других инструментах, помимо ключевой ставки, то нам обычно предлагают использовать два типа инструментов - это влияние на обменный курс, фиксированный курс, управляемый курс, мол, если курс не будет меняться, то и инфляции не будет, но это неверно», — сказала Набиуллина.

До этого Набиуллина заявила, что если в России остановится процесс дезинфляции, то Банк России не исключает повышения ключевой ставки. По словам председателя Центробанка, совет директоров перед принятием решения по ключевой ставке 26 апреля обсуждали сценарий, при котором рост спроса на товар и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. Сигнализировать о таком проявлении будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жёсткости рынка труда, отметила Набиуллина.

При этом комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект Министерства финансов, предполагающий продление программы семейной ипотеки до 2030 года.

Ранее Путин порассуждал о возможном снижении ключевой ставки ЦБ.

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