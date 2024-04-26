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Мама спасшего людей в «Крокусе» подростка рассказала о звонке из администрации президента

Мама спасшего людей в «Крокусе» мальчика: был звонок из администрации президента

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Мать спасшего людей в «Крокусе» Артема Донскова Александра рассказала, что их семье позвонили из администрации президента и спросили о желании ребят, помогавших спасению, встретиться с главой государства Владимиром Путиным в мае. Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторое время назад нам позвонили из администрации президента РФ и спросили, правда ли, что ребята, которые во время атаки террористов спасли людей из «Крокус сити холла» 22 марта, хотят встретиться с Владимиром Путиным», – передает агентство слова женщины.

Она рассказала, что утвердительно ответила на приглашение, добавив, что это было бы большое для ее семьи событие и большая честь.

По словам Донсковой, после случившегося в «Крокусе» ребята получили многочисленные награды и благодарности.

26 апреля стало известно, что полиция задержала очередного фигуранта по делу о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле».

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее Матвиенко опровергла планы по «закручиванию гаек» после теракта в «Крокусе».

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