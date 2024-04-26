Подросток из Екатеринбурга угрожал сверстникам стрельбой в школе

В Екатеринбурге в школу пришли силовики после сообщения о готовящейся стрельбе. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в гимназии на Байкальской улице. В полицию обратились родители одной из учащихся после того, как стало известно о переписках школьника со сверстниками.

По словам собеседника, подросток обещал устроить массовую стрельбу в заведении. После этого он требовал у школьников по две тысячи рублей за информацию о его планах, чтобы в этот день не оказаться в гимназии.

Сотрудники ФСБ оперативно прибыли в школу и забрали учащегося вместе с родителями. В телефоне подростка нашли схему школы и «другие подозрительные файлы».

По словам родителей других учащихся, школьник был «странноватым» и не общался со школьниками после перехода в учебное заведение. В сложившейся ситуации родители подростка защищают сына.

В силовых ведомствах ситуацию не прокомментировали. В гимназии директор не взял трубку.

До этого в Приморье подросток обстрелял здание школы.