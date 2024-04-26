В ГИБДД рассказали, могут ли сгореть неоплаченные штрафы

В России административные штрафы, которые не были оплачены, автоматически аннулируются в течение двух лет. Об этом сотрудник ГИБДД рассказал в беседе с порталом njcar.ru.

Он напомнил, что срок отсчета давности штрафа начинается после окончания периода, который отводится на обжалование постановления. Так, если нарушение зафиксировала камера, то выразить свое несогласие с постановлением можно в течение 10 дней.

При этом представитель ГИБДД подчеркнул, что водителям бессмысленно уклоняться от оплаты штрафов в течение двух лет, поскольку избежать наказания все равно не удастся: спустя два месяца после вступления постановления в законную силу штраф считается просроченным и отправляется в службу судебных приставов, где понятие «срок давности» уже не действует.

До этого в ГИБДД раскрыли фразы, которые помогают сотрудникам вычислить нарушителей. Так, водитель начинает вызывать подозрение сотрудников, когда решает процитировать законы, что зачастую говорит о его нервозности. Также нетрезвые автомобилисты нередко требуют от полицейских показать служебное удостоверение и объяснить причину остановки. Сотрудник ГИБДД напомнил, что инспекторы могут останавливать любое транспортное средство для проверки документов, если оно показалось подозрительным. Злую шутку с водителем могут сыграть и его попытки оправдаться. При этом пьяные автомобилисты любят подходить вплотную к инспектору, чтобы присмотреться повнимательнее и казаться более убедительными.

Ранее депутаты предложили запретить штрафовать россиян за парковку чаще раза в сутки.