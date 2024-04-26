В ФРГ рассказали, что ВСУ получают ничтожную часть вооружений со складов НАТО

Украина в рамках конфликта получила малую часть вооружения, которое находится на складах стран НАТО, к примеру, Киеву Запад отдал лишь 6% от имеющихся систем залпового огня и 5% имеющихся танков. Об этом сообщает немецкая газета Neue Zürcher Zeitung.

«На данный момент Украина получила около пяти процентов танков, шесть процентов систем залпового огня и около десяти процентов гаубиц, которые находятся на складах НАТО или ЕС», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Украине «часто приходится долго ждать обещанного оружия», что связано необходимостью производителей в западных странах тратить много времени на производство высокотехнологичного оборудования. «Например, на производство немецкого ЗРК Iris-T уходит больше года», - констатирует газета.

До этого то же издание сообщало, что выделенные Соединенными Штатами деньги Украине в размере $61 млрд восприняли с облегчением в ЕС, так как Европа не смогла должным образом поддерживать помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на время задержки американской поддержки Киева.

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