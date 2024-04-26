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Глава Минстроя России провел осмотр дамбы в тюменском Ишиме

Глава Минстроя России Файзуллин осмотрел дамбу в городе Ишим Тюменской области

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Телеграм-канал Александр Моор

Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин провел осмотр дамбы в городе Ишим Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства в Telegram-канале.

«В рамках визита он осмотрел гидротехнические сооружения в Ишиме», — указывается в публикации.

По словам главы ведомства, благодаря усилиям областных властей заготовлено практически 750 000 мешков с песком.

Согласно информации министра, все меры поддержки, которые ранее перечислил российский президент Владимир Путин, будут отработаны по всем пострадавшим от паводка территориям. Все вопросы по защите населенных пунктов от паводковых наводнений будут курировать федеральные и региональные власти, а также профильные ведомства.

«Комиссии приступят к оценке пострадавшего от паводка имущества, <...> когда вода начнет уходить», — отмечается в сообщении.

Перед этим губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг исторического максимума в 1178 сантиметров.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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