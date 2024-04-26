В музее современного искусства «Гараж» в Москве проходят обыски

В музее современного искусства «Гараж», который расположен в Москве в парке Горького, идут обыски. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным издания, обыски проходят в архивном корпусе в Парке Культуры и в здании Наркомфина на Новинском бульваре. При этом представителям администрации музея не разрешают пользоваться телефонами и не выпускают. Сотрудники музея связывают обыски с хранящейся в архиве «Гаража» литературой на тематику ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

До этого музей «Гараж» убрал с прилавков книги directio libera и альманахи moloko plus из-за угроз.

Альманах moloko plus выходит с 2015 года. В нем поднимаются темы терроризма, наркотиков, сексуальных и гендерных свобод, территориальных конфликтов, революционных преобразований и прочее. Directio libera выпускает с 2021 года книги на левую тематику. Редакции альманаха и издательства связаны между собой.

По данным «Осторожно, новости», издательству решение об изъятии книг объяснили «неприятными моментами с посетителями магазина». В «Гараже» заявили, что после поступления угрозы эти книги было решено убрать, «учитывая, какие сейчас времена».

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