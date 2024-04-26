Защита попросила Мосгорсуд отменить арест Тимура Иванова

Мосгорсуду по уголовному делу о крупной взятке в отношении заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова необходимо принять самостоятельное решение, не возвращая материалы в первую инстанцию. Об этом говорится в апелляционной жалобе на арест Иванова, поданной в суд его защитой, передает ТАСС.

26 апреля адвокаты Иванова обжаловали его арест.

По данным агентства, защита настаивает на освобождении чиновника из СИЗО.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Известно, что будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. Следствие полагает, что чиновник сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Сам Иванов отвергает свою причастность к получению взятки. В суде он заявил, что готов предоставить развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее следователи заявили о возможной причастности Тимура Иванова к другим преступлениям.