Кулеба порассуждал о справедливости, говоря о военнообязанных украинцах за границей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возвращение военнообязанных граждан страны, находящихся за границей, является вопросом справедливости. Его слова приводит ТАСС.

«Возвращение военнообязанных на Украину является вопросом справедливости. Думаю, что это справедливо [по отношению] к украинским мужчинам, находящимся на Украине», — сказал Кулеба.

До этого министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста.

В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращения на Украину.

В свою очередь в ЕС заявили, что приняли к сведению решение МИД Украины по приостановке предоставления консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста в дипломатических учреждениях за границей.

Ранее Тимошенко высказалась об ограничениях для украинцев по закону о мобилизации.