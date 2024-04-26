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В Совфеде прокомментировали слова Трампа о фашистах и коммунистах

Пушков: Трамп может считать фашистами тех, кто его судебно преследует в США

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о «спасении мира» от марксистов, коммунистов и фашистов является странным для России, под коммунистами он понимает лево-либеральных активистов, а фашистами Трамп, возможно, считает тех, кто его преследует в судебном порядке внутри Соединенных Штатов. С таким мнением в своем Telegram-канале выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Странное для нашего уха заявление Дональда Трампа… Коммунисты для Трампа - это не собственно коммунисты, которых в США нет, в Европе крайне мало, а в Китае и Вьетнаме давно сменили доктрину, выбрав рыночную экономику, а лево-либеральные активисты, столь досаждающие Трампу и намеренные перестроить мир по лекалам ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)+, радикального феминизма и расово-гендерного «равенства»», - считает политик.

По мнению Пушкова, Трамп в рамках речи о консерватизме и необходимости спасти мир от коммунистов и фашистов добавил последних «до кучи». «Возможно, Трамп считает фашистами тех, кто преследует его в судебном порядке, обвиняет в атаке на Капитолий и мечтает посадить в тюрьму», - предположил он.

До этого Трамп заявлял, что возобновление сотрудничества с премьером Венгрии Виктором Орбаном и восстановление консерватизма входит в интересы США при следующем президенте.

По мнению бывшего президента Соединенных Штатов, консерваторам необходимо быть едиными и защищать свои ценности. В таком случае они могут выиграть «битву за спасение цивилизации» якобы «от коммунистов, марксистов и фашистов».

Ранее в Совфеде высмеяли «чудо-технику» Abrams, бегущую с фронта.

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