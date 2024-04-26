Бойцы группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Новороссии

Подразделения группировки российских войск «Днепр» в течение суток нанесли огневое поражение военнослужащим и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что столкновения между российскими и украинскими войсками произошли в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Республиканец и Червоный маяк Херсонской области.

В результате нанесенного поражения украинские ВС потеряли до 35-ти военнослужащих, а также два автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 британского производства, три 155 мм орудия М777 американского производства,122 мм гаубицу Д-30, 105 мм буксируемую гаубицу М102 производства США.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.