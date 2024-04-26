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Россиянин через суд добился компенсации в 900 тыс. рублей за травму на производстве

В Оренбургской области мужчина отсудил более 900 тыс. рублей за травму на работе

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Pixabay

В Оренбургской области житель взыскал с работодателя компенсацию за полученную на производстве травму. Об этом сообщили в пресс-службе Гайского городского суда.

Суд установил, что во время смены в компании «Гайский щебень», занимающейся добычей строительного и декоративного камня, с мужчиной произошел несчастный случай — рабочий получил травму, в результате которой он утратил 30% профессиональной трудоспособности.

Гайчанин подал иск к работодателю с требованием взыскать недополученный заработок, компенсацию морального вреда, затрат на лечение и судебные расходы. Суд удовлетворил требования потерпевшего. В общей сложности компания должна выплатить сотруднику 922 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее монтажник отсудил 500 тыс. рублей за производственную травму.

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