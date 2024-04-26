Разъяренные панды напали на смотрительницу зоопарка в Китае

В Китае две разъяренные панды напали на смотрительницу зоопарка на глазах у испуганной толпы, пишет Mirror.

Как рассказали свидетели инцидента, панды напали на сотрудницу зоопарка, когда она зашла к ним в вольер, чтобы прибраться. Животные начали кусать женщину и царапать, пока та пыталась отбиться от них, громко крича.

Инцидент стал полной неожиданностью для специалистов, поскольку панды не отличаются агрессией по отношению к людям. Теперь рабочие пытаются узнать, что могло спровоцировать такие действия животных.

«Это произошло потому, что смотритель зоопарка выглядит неопытным. Ей следовало убежать, но вместо этого она попыталась их остановить», — уверены пользователи соцсетей.

Ранее около 6000 человек пришли на проводы в Китай панды, родившейся в Южной Корее. Она стала первым детенышем панды, появившимся на свет в этой стране.