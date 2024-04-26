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Челябинского блогера, призывавшего к свержению действующей власти, отправили за решетку

В Екатеринбурге блогера приговорили к тюремному сроку за призывы к терроризму

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Екатеринбурге вынесли приговор жителю Челябинска, который призывал бомбить Кремль. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники ФСБ задержали 40-летнего Алексея Сидорова в мае прошлого года. Мужчина вел стримы в интернете и во время одного из них выступил с призывом к бомбежкам российских городов.

На блогера завели дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также об оправдании и пропаганде терроризма. Он, как установили следователи, предлагал свергнуть действующую власть и высказывался в поддержку ВСУ.

Мужчину отправили под стражу. В итоге Центральный окружной военный суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы, ему также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.

Ранее в Чите дали реальный срок 16-летней девушке из-за надписи на заборе и постов в соцсетях.

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