Экс-тренер сборной России извинился за мат в адрес игроков «Пари НН»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-тренер сборной России Игорь Корнеев принес извинения за нецензурную ругань в адрес футболистов «Пари Нижнего Новгорода», которую допустил в прямом эфире. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я хотел бы принести извинения коллегам по эфиру, всем, кто работает на «Матч ТВ», создавая действительно качественный спортивный продукт, и, главным образом, зрителям канала, которые вынуждены были услышать то, что услышали. Это было недопустимо и недостойно», — заявил Корнеев.

Специалист допустил нецензурную брань, когда говорил о Константине Марадишвили, Константине Кучаеве и Мамаду Майга.

Опорный полузащитник «Пари НН» Майга получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3) и выбыл до конца сезона. Марадишвили 23 декабря 2023 года перешел в «Пари НН» из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона 2023/24. Кучаев, также на правах аренды, перешел в нижегородский клуб из столичного ЦСКА.

«Пари НН» проиграл «Локомотиву» со счетом 2:3. Команда идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Ранее была названа дата суперфинала Кубка России по футболу.