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Правительство поддержит ипотеку на новых территориях и Дальнем Востоке

Хуснуллин: кабмин поддержит ипотеку на новых территориях и на Дальнем Востоке

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Поддержка ипотечных программ на новых территориях и Дальнем Востоке будет для правительства России приоритетной. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

«Мы будем поддерживать ипотеку на новых территориях, ипотеку на Дальнем Востоке. Остальные ипотеки пока по мере возможности», - сказал вице-премьер, выступая на отраслевом дне «Инфраструктура для жизни» на выставке «Россия» на ВДНХ.

Кроме того, Хуснуллин заявил о важности развития ипотеки в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По его словам, «больше половины ввода жилья в стране - это ИЖС», при этом ипотечные программы в этом направлении в банках развиты недостаточно.

24 апреля правительство предложило на семь лет продлить выплаты многодетным на погашение ипотеки. Законопроект на эту тему внесен на рассмотрение в Госдуму.

В тот же день стало известно, что скоро могут измениться льготные условия по семейной ипотеке. Основной упор будет делаться на поддержку и развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС), так как в небольших городах строится ограниченное число многоэтажных домов.

Ранее для жителей Донбасса и участников СВО расширили льготную ипотеку под 2%.

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