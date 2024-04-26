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Путин поручил уделять особое внимание вопросам межнационального мира

Путин на Совете законодателей призвал уделить внимание межнациональным вопросам

Президент России Владимир Путин призвал Совет законодателей при Федеральном собрании уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского мира в России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам российского лидера, многообразие этносов, традиций, культур РФ — это общее достояние и конкурентное преимущество перед другими странами.

Путин добавил, что каждый народ и этнос дополняет друг друга и делает всех россиян сильнее, а также помогает развивать дружеские отношения с большинством стран планеты. В целом это помогает России и союзникам участвовать в формировании справедливого многополярного мироустройства на основе взаимного доверия, уважения и самобытности наших народов, заключил президент.

В конце марта премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что страна намерена расширять двустороннее сотрудничество с Россией. Он также подтвердил, что президенту России Владимиру Путину предложено посетить Пакистан с официальным визитом.

До этого президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид аль Нахайян на переговорах с Путиным в Абу-Даби заявил, что его страна продолжит укреплять отношения с Россией и расширять сферы сотрудничества для дальнейшего роста.

Ранее Шойгу рассказал об интересах России в отношениях с Пакистаном.

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