Путин поручил уделять особое внимание вопросам межнационального мира

Президент России Владимир Путин призвал Совет законодателей при Федеральном собрании уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского мира в России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам российского лидера, многообразие этносов, традиций, культур РФ — это общее достояние и конкурентное преимущество перед другими странами.

Путин добавил, что каждый народ и этнос дополняет друг друга и делает всех россиян сильнее, а также помогает развивать дружеские отношения с большинством стран планеты. В целом это помогает России и союзникам участвовать в формировании справедливого многополярного мироустройства на основе взаимного доверия, уважения и самобытности наших народов, заключил президент.

В конце марта премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что страна намерена расширять двустороннее сотрудничество с Россией. Он также подтвердил, что президенту России Владимиру Путину предложено посетить Пакистан с официальным визитом.

До этого президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид аль Нахайян на переговорах с Путиным в Абу-Даби заявил, что его страна продолжит укреплять отношения с Россией и расширять сферы сотрудничества для дальнейшего роста.

Ранее Шойгу рассказал об интересах России в отношениях с Пакистаном.