Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦБ допустил сохранение нынешней ключевой ставки до конца года

Набиуллина: ЦБ готов сохранить ключевую ставку на уровне 16% до конца года

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Банк России допускает сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне до конца 2024 года с учетом сохранения текущих показателей инфляции в стране. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года» – сказала глава Центробанка.

26 апреля Банк России третий раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. Регулятор отметил, что инфляционное давление постепенно снижается, однако остается на высоком уровне. Из-за повышенного внутреннего спроса, который превышает возможности расширения предложения, рост цен будет возвращаться к поставленной руководством страны цели несколько медленнее.

Отмечается, что в прошлом году ключевая ставка повышалась пять раз.

Ранее Минэкономразвития отметило снижение инфляции в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами