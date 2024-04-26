ЦБ допустил сохранение нынешней ключевой ставки до конца года

Банк России допускает сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне до конца 2024 года с учетом сохранения текущих показателей инфляции в стране. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года» – сказала глава Центробанка.

26 апреля Банк России третий раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. Регулятор отметил, что инфляционное давление постепенно снижается, однако остается на высоком уровне. Из-за повышенного внутреннего спроса, который превышает возможности расширения предложения, рост цен будет возвращаться к поставленной руководством страны цели несколько медленнее.

Отмечается, что в прошлом году ключевая ставка повышалась пять раз.

Ранее Минэкономразвития отметило снижение инфляции в России.