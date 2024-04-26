На Камчатке спасатели выехали на поиски людей в Охотском море

На Камчатке для поисков пропавших в Охотском море мужчин подняли авиацию. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

Отмечается, что на поиски в Усть-Большерецкий район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Уточняется, что с собой у спасателей все необходимое для поисков, в том числе беспилотный летательный аппарат. Наземная группировка также работает на месте поисков.

Накануне в Усть-Большерецком районе двое мужчин вышли на лодке в море в районе устья реки Митога. Обратно они не вернулись, на связь не выходят.

15 апреля сообщалось, что рыбаков спасли с льдины, которая оторвалась от берега на озере Изменчивом на юге Сахалина. По информации ведомства, специалисты поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова МЧС на автомобиле и моторной лодке эвакуировали 20 человек с отколовшейся льдины. В результате инцидента никто не пострадал. Как заявили в министерстве, рыбаки дрейфовали на льдине больше часа.

Ранее в США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков.