Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке спасатели выехали на поиски людей в Охотском море

На Камчатке спасатели на вертолетах отправились на поиски людей в Охотском море

На Камчатке для поисков пропавших в Охотском море мужчин подняли авиацию. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

Отмечается, что на поиски в Усть-Большерецкий район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Уточняется, что с собой у спасателей все необходимое для поисков, в том числе беспилотный летательный аппарат. Наземная группировка также работает на месте поисков.

Накануне в Усть-Большерецком районе двое мужчин вышли на лодке в море в районе устья реки Митога. Обратно они не вернулись, на связь не выходят.

15 апреля сообщалось, что рыбаков спасли с льдины, которая оторвалась от берега на озере Изменчивом на юге Сахалина. По информации ведомства, специалисты поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова МЧС на автомобиле и моторной лодке эвакуировали 20 человек с отколовшейся льдины. В результате инцидента никто не пострадал. Как заявили в министерстве, рыбаки дрейфовали на льдине больше часа.

Ранее в США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами