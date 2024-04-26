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Суд изберет меру пресечения журналисту Forbes Мингазову в субботу

Суд изберет меру пресечения журналисту Forbes Мингазову в субботу 27 апреля

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sergeimingazov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд намерен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения журналисту Forbes Сергею Мингазову в субботу, 27 апреля. Об этом сообщил адвокат журналиста Константин Бубон, передает РИА Новости.

«Завтра будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения», — заявил Бубон.

До этого сообщалось, что Мингазова задержали по уголовному делу о фейках о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). По словам адвоката, основанием для задержания стал репост публикации в личном Telegram-канале журналиста о событиях в Буче под Киевом. Уточняется, что в настоящее время Мингазов находится в изоляторе временного содержания в Хабаровске.

Также сообщалось, что суд оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву. Звезду «Орла и Решки» обязали выплатить административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Ее обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ. Сама знаменитость не признала себя виновной.

Ранее в Москве следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди.

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