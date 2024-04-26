Zivert вернется на сцену уже в сентябре после творческой паузы

Певица Zivert выступит 15 сентября с большим сольным концертом в Тюмени. Об этом сообщается на сайте билетного оператора.

Мероприятие пройдет в дворце спорта ХК «Рубин». Изначально исполнительница должна была выступить на площадке 29 апреля, однако затем она перенесла этот и последующие концерты из-за проблем со здоровьем.

21 февраля Zivert объявила об отмене концертов на полгода из-за болезни. 33-летняя певица заявила, что проблемы со здоровьем преследуют ее уже полтора года, но в последнее время стали прогрессировать. Zivert призналась, что до последнего времени пыталась игнорировать боль, концентрируясь на работе и заглушая ее обезболивающими.

По данным Mash, исполнительница впервые едва не отменила свой концерт из-за проблем со здоровьем в 2022 году. Мероприятие проходило 27 ноября в Пятигорске. По данным канала, тогда певицу замучил остеохондроз: пришлось подключать врачей, но артистка все же отыграла программу.

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