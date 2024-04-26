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Россиянам посоветовали лучшую обувь для игры в футбол

Эксперт «Спортмастера» Самофатов посоветовал бутсы для игры на натуральном поле

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Shutterstock/TMA Harding

Эксперт «Спортмастер PRO» Евгений Самофатов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какую обувь следует выбрать любителям футбола для игры на открытых площадках весной.

«Если речь идет о синтетическом покрытии с длинным ворсом или натуральном неполивном газоне, лучше всего подойдут футбольные бутсы с маркировкой AG/FG. Они имеют от 10 до 14 шипов и идеально подходят для такой поверхности.

Если вам повезло и вы будете играть на натуральном поливном поле, то понадобятся бутсы с маркировкой SG. У них на подошве от 6 до 9 шипов — такое количество позволяет обеспечить лучшее сцепление с мягким покрытием», — сказал Самофатов.

В случае игры на резиновой площадке или синтетическом поле с коротким ворсом эксперт «Спортмастер PRO» посоветовал надевать бутсы-«сороконожки» с большим количеством шипов. Подобная спортивная обувь будет обеспечивать хорошее сцепление с покрытием и позволит равномерно распределить нагрузку по стопе футболиста.

Ранее россиянам посоветовали надевать одежду из синтетики.

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