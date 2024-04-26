Оппозиция уверена, что Украина превращается в милитаристскую автократию

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что власти Украины отказываются от своих граждан за рубежом и пытаются опереться на воинствующее меньшинство, превращая государство в милитаристскую автократию.

«Отказ от украинских граждан за рубежом, которым МИД (то есть офис президента) отказал в консульских услугах, - это попытка власти опереться на воинствующее меньшинство, чтобы с его помощью подчинить большинство», — написал он.

Депутат полагает, что таким образом, в стране происходит разделение на «правильных» и «неправильных» украинцев. Он добавил, что, по мнению президента страны Владимира Зеленского, правильными украинцами являются те, кто хочет служить в армии или помогать ей, а все остальные — неправильные. Для первых действует конституция, закон, правосудие и социальные гарантии.

Дубинский заключил, что Украина приобретает признаки милитаристской автократии.

23 апреля стало известно, что находящимся в Польше украинцам призывного возраста прекращено оказание консульских услуг.

Ранее на Украине «ограниченно годных» обязали пройти медкомиссию.