Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оппозиция уверена, что Украина превращается в милитаристскую автократию

Депутат Рады Дубинский: Украина превращается в милитаристскую автократию

close
100%
dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что власти Украины отказываются от своих граждан за рубежом и пытаются опереться на воинствующее меньшинство, превращая государство в милитаристскую автократию.

«Отказ от украинских граждан за рубежом, которым МИД (то есть офис президента) отказал в консульских услугах, - это попытка власти опереться на воинствующее меньшинство, чтобы с его помощью подчинить большинство», — написал он.

Депутат полагает, что таким образом, в стране происходит разделение на «правильных» и «неправильных» украинцев. Он добавил, что, по мнению президента страны Владимира Зеленского, правильными украинцами являются те, кто хочет служить в армии или помогать ей, а все остальные — неправильные. Для первых действует конституция, закон, правосудие и социальные гарантии.

Дубинский заключил, что Украина приобретает признаки милитаристской автократии.

23 апреля стало известно, что находящимся в Польше украинцам призывного возраста прекращено оказание консульских услуг.

Ранее на Украине «ограниченно годных» обязали пройти медкомиссию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами