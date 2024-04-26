Французский композитор стал гражданином России

Французский композитор и пианист Николя Челоро получил паспорт Российской Федерации. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Новым гражданином нашей страны стал известный композитор и пианист из Франции Николя Челоро. Музыкант уже более года проживает в России вместе со своей супругой», — написала она.

По ее словам, послужной список Челоро включает выступления на ведущих концертных площадках мира в более чем 20 странах. С тех пор, как композитор переехал в Россию, он дал более 30 концертов, в том числе в новых российских регионах. Музыкант является автором серии фортепианных произведений под названием «Песнь Донбасса: Непокоренному народу посвящается».

Волк пожелала композитору вдохновения и творческих успехов.

До этого Челоро заявил, что его привлекает в России особое отношение к искусству. Здесь нет политики «отмены» высокого искусства и высокой музыки, отметил он.

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