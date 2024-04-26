Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, в каком случае надо носить кроссовки с шипами

Эксперт «Спортмастера» Самофатов посоветовал «сороконожки» для игры в футбол

close
100%
Unsplash

Эксперт «Спортмастер PRO» Евгений Самофатов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какую обувь следует выбрать любителям футбола для игры весной на открытых площадках.

«Главной частью экипировки футболиста является обувь. Обычные кроссовки не подойдут: специализированные модели бутс обеспечивают комфорт во время носки, защищают от травм и повышают эффективность тренировок.

Выбирать их нужно в соответствии с покрытием, на котором чаще всего будут проходить тренировки.

Если это резиновая площадка, синтетическое поле с коротким ворсом или любое другое твердое покрытие, лучше всего подойдут «сороконожки» с маркировкой TF или Cage.

«Это футбольная обувь, подошва которой покрыта большим количеством шипов. Они обеспечивают должное сцепление с покрытием и позволяют равномерно распределять нагрузку по стопе», — сказал Самофатов.

Также эксперт посоветовал надевать специальную спортивную одежду из синтетических материалов, которая позволяет отводить влагу и предохраняет от переохлаждения при переменчивой весенней погоде.

Ранее были названы два главных плюса синтетической одежды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами