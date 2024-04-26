Россиянам рассказали, в каком случае надо носить кроссовки с шипами

Эксперт «Спортмастер PRO» Евгений Самофатов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какую обувь следует выбрать любителям футбола для игры весной на открытых площадках.

«Главной частью экипировки футболиста является обувь. Обычные кроссовки не подойдут: специализированные модели бутс обеспечивают комфорт во время носки, защищают от травм и повышают эффективность тренировок.

Выбирать их нужно в соответствии с покрытием, на котором чаще всего будут проходить тренировки.

Если это резиновая площадка, синтетическое поле с коротким ворсом или любое другое твердое покрытие, лучше всего подойдут «сороконожки» с маркировкой TF или Cage.

«Это футбольная обувь, подошва которой покрыта большим количеством шипов. Они обеспечивают должное сцепление с покрытием и позволяют равномерно распределять нагрузку по стопе», — сказал Самофатов.

Также эксперт посоветовал надевать специальную спортивную одежду из синтетических материалов, которая позволяет отводить влагу и предохраняет от переохлаждения при переменчивой весенней погоде.

Ранее были названы два главных плюса синтетической одежды.