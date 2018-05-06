NY Post рассказал о новом романе Илона Маска
Основатель SpaceX Илон Маск встречается с 29-летней бизнес-леди Тайлер Хейни, сообщает Page Six.
Как отмечается, Хейни является основателем и исполнительным директором бренда одежды для активного отдыха Outdoor Voices.
При этом сам Маск не стал комментировать данную информацию.
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Ранее СМИ сообщили, что Илон Маск и актриса Эмбер Херд снова вместе.
Однако, Маск и Херд объявили о расставании в августе прошлого года. При этом Маск признался, что чувствует себя неважно после расставания с актрисой.