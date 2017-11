12-летнее пирожное со свадьбы Трампа продали за несколько тысяч долларов

Пирожное со свадьбы нынешнего президента США Дональда Трампа и Меланьи Трамп продали на аукционе за $2,2 тыс., пишет Fox News.

Начальная цена шоколадного пирожного с белой глазурью составляла $250. Имена покупателей не раскрываются.

Как отмечается, для свадьбы испекли торт весом 90 кг (его цена составляла $50 тыс.), однако для этого кондитерам пришлось сделать очень большой каркас внутри торта, и его не решились предлагать гостям. Вместо этого испекли шоколадные пирожные, одно из которых и было продано на аукционе.

О выставлении пирожного на аукцион стало известно 15 ноября.

