На что способен американский беспилотник MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации General Dynamics). Его первый полет состоялся в 2001 году.



БПЛА оснащен турбовинтовым двигателем и может развивать скорость более 400 км/ч, а максимальная продолжительность полета — 24 часа. Дрон может быть вооружен десятком ракет Hellfire класса «воздух-земля».

MQ-9 Reaper могут летать на высоте до 50 000 футов (более 15 км), и у них есть датчики и возможности для сбора разведданных и ведения разведки в течение длительного времени.

Закупочная стоимость одного МQ-9 Reaper для ВВС США у компании General Atomics Aeronautical Systems в 2021 году составляла $56,5 млн.