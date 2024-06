Презентована деловая программа площадки «ВиноГрад» на ПМЭФ-2024

Фонд Росконгресс представил деловую программу площадки «ВиноГрад» в рамках работы Петербургского Международного Экономического Форума.

Тематическая площадка «ВиноГрад», чья работа посвящена успехам и достижениям отечественного виноделия, в 2024 году снова станет центром притяжения для всех участников форума, интересующихся жизнью столь активно развивающейся отрасли российского АПК, как виноделие. Обновленная концепция площадки, посвященная роли российского вина в развитии национальной гастрономической культуры, также включает в себя деловую программу с участием ведущих отраслевых экспертов – виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, представителей ресторанного рынка и ритейла.

Темой стратегической сессии «Российское вино как национальное достояние. Формирование нового культурного кода» станет обсуждение возможности превращения России в лидирующую винодельческую державу.

«Вино для России – часть наследия, история российского виноделия насчитывает более 300 лет. У нас есть все условия для того, чтобы приумножить национальное достояние: удачные климатические условия наших южных регионов, поддержка государства, заинтересованность инвесторов. Наша задача – создать все условия для того, чтобы быть среди первых», – считает Председатель Правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев, который выступит модератором сессии.

Сессия «Новый российский lifestyle: российское вино» будет проведена 5 июня совместно с журнал «Москвичка», информационным партнером площадки: ее темой станут точки пересечения интересов виноделия, гастрономии и индустрии развлечений. Модератором сессии выступит Владислав Маркин, сомелье, винный консультант журнала «Москвичка». Совместными усилиями участники прений постараются определить потенциал развития культуры потребления российского вина. Среди спикеров сессии заявлены главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева, исполнительный директор аналитического центра «НАФИ» Людмила Спиридонова, владелец и основатель винного бара Bigati Bar Алан Бигати, сомелье, эксперт по виноделию России и Армении Елисей Маскайкин, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Павел Шинский.

В рамках заседания, которое состоится 6 июня, планируется обсудить меры поддержки российского виноделия, условия, необходимые для повышения привлекательности российского вина в глазах потребителей, а также возможность ревизии законодательных ограничений, необходимой для развития культуры потребления вина. В дискуссии примут участие, Председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, сооснователь и вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев, представитель Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Сессия «Экономика виноделия: точки роста прибыли, производительности и качества» будет проведена также 6 июня совместно с изданием «РБК Вино», на ней будут обсуждены ключевые вопросы, связанные с опережающим ростом винодельческой отрасли. Основной темой для дискуссии станет конкурентоспособность российского вина, поиски необходимого баланса между интересами производителей, дистрибьюторов и потребителей. В ходе сессии эксперты также обсудят общее соответствие отрасли мировым стандартам, развитие импортозамещения и его влияние на себестоимость, качество и цену вина, оценят потенциал роста российского виноделия и его готовность к переориентации потребителя на отечественное вино.

В дискуссии примут участие исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников, председатель совета директоров Luding Group Эрнест Хачатурян, коммерческий директор Alma Valley Олег Хузин, сооснователь и вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев, издатель «РБК Вино» Светлана Варенникова. Модератором сессии выступит глава Союз сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Сессия «Есть что есть: скатерть-самобранка», организованная 6 июня совместно с Россельхозбанком, будет посвящена актуальным опросам сотрудничества фермерского движения с сегментом HoReCa, где схемы эффективного взаимодействия подразумевают производство больших объемов продуктов стандартного качества и гарантии сбыта этих объемов. Среди подтвержденных спикеров сессии – председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота, генеральный директор «Вкусно – и точка» Олег Пароев, президент компании iFarm Александр Лысковский, основатель фермерского хозяйства Beef story Олег Бондарев, основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

В прениях примут участие глава Тамбовской области Максим Егоров, владелец «Строганофф групп» Дмитрий Гольдфрабб, ресторатор и отельер Юнис Теймурханлы, фермер, выпускник «Школы фермера» Николай Давыдов, ведущий эксперт «Яков и Партнеры» Дмитрий Плотников. Кроме того,пройдет сессия, посвященная гастрономическому туризму «Гастротур: как познакомить жителей мегаполиса с Россией»

Значение российского вина для развития отечественной гастрономии в целом будет сквозной темой площадки «ВиноГрад» на ПМЭФ в 2024 году: в ее работе также примут участие такие именитые отечественные шеф-повара, как Алексей Алексеев (рестораны Futurist, Inner) и Артем Гребенщиков (ресторан ВоВо, лучший шеф 2018, 2019 и 2022 годов по версии Where To Eat, тренер национальной сборной России World Skills, спикер гастрономических конгрессов Madrid Fusion, Megustro и Gastreet).

Соорганизатор тематической площадки «ВиноГрад» – АО «Россельхозбанк».