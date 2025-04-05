Куйвашев стал фигурантом коррупционного дела. С экс-губернатором проводятся следственные действия

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался в центре коррупционного скандала. Как утверждает «Коммерсантъ», уже несколько дней в отношении политика проводятся активные следственные действия в Екатеринбурге и Москве. Силовые структуры официально ситуацию пока не комментируют, а процессуальный статус экс-главы региона остается неопределенным.

Следственные статус неясен

Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела, связанного с коррупцией, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. По их информации, уже несколько дней продолжаются интенсивные следственные мероприятия, включая допросы и обыски, начавшиеся в Екатеринбурге и перенесенные затем в Москву. Несмотря на это, официального заявления правоохранительных органов о процессуальном статусе бывшего губернатора пока нет, также не принято решение и о возможной мере пресечения.

Первые сообщения о причастности Куйвашева к делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) появились еще 3 апреля.

Одни источники утверждали, что экс-губернатор уже ранее участвовал в следственных мероприятиях по делу бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого в коррупции. Другие же категорически опровергали любое участие Куйвашева в подобных действиях.

Сам экс-губернатор заявил РБК: «Откуда у вас информация, туда и обращайтесь».

«Все работали как одна команда»

Евгений Куйвашев покинул пост губернатора Свердловской области 26 марта. Причины его ухода не назывались, а сам политик не стал комментировать свое решение публично. Однако источники СМИ ранее утверждали, что отставка могла быть связана с переговорами о его переходе на другую должность в федеральных структурах. Срок полномочий Куйвашева формально должен был завершиться только в 2027 году.

Вслед за его отставкой президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера, занимавшего аналогичную должность в Оренбургской области. На его место был назначен Евгений Солнцев, ранее руководивший правительством ДНР.

На официальной церемонии представления Паслера Куйвашев поблагодарил команду и попросил прощения у тех, кого мог обидеть.

«Мы все работали как одна команда. И я безмерно благодарен и счастлив. Если я кого-то обидел не дай бог, простите меня», – сказал экс-глава региона под аплодисменты собравшихся.

«Сильный управленец»

Деятельность Куйвашева получила высокие оценки от полпреда президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги, который подчеркнул успехи региона в экономическом развитии, преодолении кризисных ситуаций, включая пандемию COVID-19, и реализации крупных международных проектов.

«За время работы в должности губернатора Свердловской области Евгений Владимирович проявил себя как сильный, профессиональный управленец. Под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, успешно преодолел множество непростых вызовов, воплотил немало значимых, масштабных и международных проектов», — заявил Жога.