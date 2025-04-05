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В России раскрыли конечную целью политики Европы по Украине

Депутат ГД Водолацкий: Европа накачивает Киев оружием, чтобы показать США силу
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РИА Новости

Европа своей политикой дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева стремится показать президенту США Дональду Трампу, что ЕС и без Вашингтона может помогать Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Их задача показать, в первую очередь Трампу, что Евросоюз - это мощная организация, которая без него может помочь (украинскому лидеру Владимиру – прим. ред.) Зеленскому продолжать войну до последнего украинца», - подчеркнул он.

4 апреля Зеленский заявлял, что Франция станет «одной из первых» стран Европы, которая разместит своих военных на Украине для обеспечения безопасности после завершения вооруженного конфликта.

По его словам, в военный контингент войдут, помимо французских, британские войска.

На Украине состоялись переговоры с представителями Британии и Франции по размещению военного контингента. Агентство УНИАН писало, что переговоры прошли на уровне штабов. Французскую делегацию возглавлял начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард, британскую — глава Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

Ранее в МИД России рассказали о планах Европы по оккупации Украины.

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