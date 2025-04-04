«Ждем притока техники из Европы и Азии». Что в России думают о пошлинах Трампа

Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп объявил о введении новой системы пошлин на импорт для 185 стран, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России в перечне не оказалось. Как введенные Трампом пошлины могут повлиять на российскую экономику и положение на международной арене — в материале «Газеты.Ru».

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке оказались 185 стран. Канада и Мексика были освобождены от новых тарифов в связи с действующими соглашениями. Пошлины затронули даже несколько стран бывшего СССР, например, Казахстан (27%), Молдавию (31%) и Украину (10%).

«Мы больше не будем терпеть несправедливые торговые практики, которые наносят ущерб нашим рабочим и предприятиям. Эти тарифы направлены на восстановление справедливости и обеспечение того, чтобы иностранные государства больше не пользовались преимуществами Америки», — сказал президент США.

Против России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи взаимные пошлины США не были введены, так как эти страны «уже столкнулись с чрезвычайно высокими тарифами» и санкции США уже «исключают любую значимую торговлю». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Многие эксперты предупредили, что рост пошлин может привести к подорожанию товаров для американцев и нарушению глобальных цепочек поставок.

Внутри Соединенных Штатов реакция на пошлины была двоякой. Представители Республиканской партии поддержали решение Трампа как меру для защиты национальных интересов. Однако, по мнению демократов, пошлины могут негативно сказаться на экономике самих Штатов, так как при продолжительном режиме пошлин инфляция в стране может вырасти с 2,5% до 4,4% уже к концу года.

Что думают в Госдуме

В Госдуме считают, что Россия может только наблюдать за поведением стран, против которых были введены американские пошлины и которые будут испытывать такие же трудности, как несколько лет назад испытывала Россия, когда вводились основные антироссийские санкции.

«Россия уже готова к тому, что сейчас будут переживать страны, против которых Соединенные Штаты ввели пошлины. Россия прошла все эти трудности, когда одна за другой вводились антироссийские санкции. Мы готовы к любым вызовам, а потому можем взять попкорн и наблюдать, чем это все закончится», — сказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

Он уверен, что Россия не получит выгоду от действий Трампа:

«Западные производители на станут менять американский рынок на российский даже из-за ввода пошлин. Российский рынок значительно ниже по потребительской способности, чем американский. Так что вряд ли в Россию будут доставлять зарубежные товары по каким-то низким ценам».

Негативные последствия для России

Депутат Госдумы, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил «Газете.Ru», что Россия уже ощутила на себе последствия от ввода американских пошлин:

«Сегодня нефть подешевела с $75 до $67 за баррель. Это воздействие на российскую экономику хуже любых санкций. И вряд ли пошлины Трампа увеличат поток зарубежных товаров в Россию. У нас и так рынок переполнен китайскими автомобилями и техникой, а европейцы свои товары нам как не продавали, так и не будут продавать».

Трамп обложил пошлинами 185 стран. Среди них — Украина и необитаемые острова, но не Россия Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные... 04 апреля 11:47

Депутат считает, что Трамп фактически развернул торговую войну против всех, чтобы решить собственные внутренние проблемы:

«В США сложилась очень сложная ситуация, когда нет денег для финансирования государственного долга. Денег, в принципе, в экономике очень много, но они все сконцентрированы на фондовом рынке. То есть задача, которая осталась Трампу в наследство от Байдена, — это вытащить деньги из фондового рынка и загнать их в рынок государственных ценных бумаг. Для этого нужно обвалить фондовый рынок и тогда уцелевшие деньги сами прибегут на рынок государственных ценных бумаг».

Бывший глава ЦБ, экономист Сергей Дубинин не видит перспектив развития событий, которые бы создали благоприятные последствия для российской экономики. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Эта тарифная война пока что находится только в своей первой стадии, и главный вопрос заключается в том, будет ли какой-то ответ. Соединенные Штаты — это сейчас порядка 24% мирового ВВП, страны Евросоюза — порядка 17%, Китай — это где-то 18%. И будет ли между этими блоками большое столкновение — это главный вопрос. Если это случится, то вполне вероятно, что замедлится рост самой международной торговли », — сказал эксперт.

Дубинин добавил, что в таком случае может последовать снижение спроса и на экспортную продукцию из России:

«Под угрозой оказалась прежде всего сырьевая продукция, то есть нефть и продукты первичной переработки, например, те же удобрения. Замедление роста международной торговли чревато для России потерей объемов поставок на мировой рынок и снижением поступлений выручки в разных валютах ».

При этом экономист не ожидает каких-то быстрых драматических изменений для России в связи с американскими пошлинами. По его мнению, надо учитывать, что Москва сейчас оказалась отрезана от мировых финансовых рынков, что, в общем -то, плохо сказывается на экономике, но при этом наш рынок ценных бумаг оказался устойчивее к решениям США.

Со своей стороны, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец назвал «Газете.Ru» как отрицательные, так и положительные последствия введения американских пошлин для России.

«С одной стороны введенные пошлины для России — это, безусловно, минус, потому что эти ограничения могут стать триггером, спусковым крючком для большой экономической войны. Есть основания считать, что Трамп вводит мировую экономическую систему из равновесия. Пошлины могут стать ударом по экономике, который сравним с ковидом», — пояснил Зубец.

Он считает, что главное негативное последствие введения американских пошлин для России — это повышение цен на сырье.

«На данный момент главный покупатель российской нефти — Китай, у которого и без этого была довольно тяжелая ситуация в экономике, сейчас на них навалились санкции, что может привести к экономическому кризису. Плюс к этому ОПЕК увеличивает квоты на производство нефти, да и сами американцы наращивают производство нефти, так что мы можем ожидать достаточно серьезный провал на нефтяном рынке», — предсказал Зубец.

Положительные последствия для России

Если говорить о плюсах от американских пошлин для российской экономики, то экономист Алексей Зубец считает, что он состоит в том, что все западные страны сразу же забыли об Украине:

«Со среды украинская тема перестала быть главным интересом в мире. Всех интересуют американские пошлины и их последствия для Европы, Азии и всего мира в целом. Украина больше никому не интересна и это хорошо. Да и сам Трамп не так сильно интересуется украинской темой, как это делал его предшественник Джо Байден».

Зубец не исключил, что введенные Трампом пошлины могут облегчить России восстановление прежних позиций на мировой экономической арене.

«Сложная субстанция»: в Кремле ответили на угрозы Трампа ввести пошлины на нефть Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по украинскому урегулированию требуют... 01 апреля 19:45

На первый взгляд введенные Трампом пошлины совершенно не касаются Москвы, потому что Россия и без того под санкциями, причем не только под торговыми, но и под финансовыми. Однако у всего этого есть вторичный эффект. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился экономист Никита Кричевский.

«Поскольку Россия своих дополнительных пошлин не вводит и на нас американские пошлины не распространяются, то российский рынок моментально становится выгодным. У нас высокая покупательная способность, то есть люди располагают средствами, чтобы покупать товары. Поэтому стоит ожидать притока бытовой техники, автомобилей и других товаров из Европы и Азии. Под Азией я имею в виду Южную Корею и Японию, потому что с Китаем у нас и так отношения налажены», — сказал экономист.

Он считает, что товарооборот с Россией, даже несмотря на уже действующие санкции, будет расти, например, через третьи страны. Торговать с Россией даже с учетом транзита через третьи страны становится выгоднее после введения пошлин Трампа.

«Для России решение Трампа фактически стало послаблением товарных санкций. Да, формально антироссийские санкции как были, так и остаются, но по факту российский рынок будет заполняться зарубежными товарами. Где послабление в товарных санкциях, там и послабления в финансовых санкциях. Опять же формально санкции как были, так и остаются, но по факту они будут ослаблены. Уменьшится надзор и контроль просто потому, что бизнес как рыба ищет, где лучше», — заявил Киричевский.

Он заключил, что для поддержки российских производителей, которые в последние годы сделали большой шаг вперед в развитии, необходимо ввести некоторые меры контроля. В противном случае Россия может оказаться в ситуации, когда иностранные товары вновь заполонят рынок и будут мешать развитию отечественного производства.