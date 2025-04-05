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В африканской стране оценили сотрудничество с Россией в сфере обороны

Глава МИД Буркина-Фасо: сотрудничество с РФ позволяет бороться с терроризмом
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Sophie Garcia/AP

Сотрудничество Буркина-Фасо с Россией в области безопасности и обороны позволяет африканской стране решать проблему с терроризмом. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Траоре.

По его словам, Россия оказывает поддержку стране в области подготовки кадров, обучая их. Также в Буркина-Фасо находятся российские инструкторы, которые оказывают поддержку силам обороны и безопасности в ряде областей знаний.

Дипломат подчеркнул, что для властей Буркина-Фасо самое главное — это качество выполненной работы. Даже если это будут два инструктора, все должно основываться на настоящих потребностях и желаниях страны в атмосфере взаимного уважения.

Траоре добавил, что Буркина-Фасо оказывается комплексная поддержка в контексте технического обслуживания, а также управления оборудованием из России.

3 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что РФ готова оказать «Альянсу государств Сахеля» (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) всестороннее содействие в обороне, безопасности и экономике.

Ранее глава МИД Буркина-Фасо назвал Украину террористическим государством.

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