Умер Паша Техник

Российский рэпер Паша Техник скончался в возрасте 40 лет. 27 марта он был госпитализирован в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, причина которого пока неизвестна. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, но 4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения. Какую жизнь прожил Паша Техник — в материале «Газеты.Ru».

Госпитализация и смерть в Таиланде

27 марта 2025 года стало известно, что Паша Техник в критическом состоянии был доставлен в больницу в Таиланде. Причиной госпитализации, предположительно, стала передозировка запрещенными веществами. В то же время, друзья рэпера не исключали, что музыканта мог отравить один из фанатов на вечеринке. Позже появилась информация, что рэпер дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО, так как у него поражено почти 100% легких и замечены серьезные нарушения в работе печени.

Подробностями о состоянии Паши Техника делилась его экс-супруга Ева Карицкая, которая прилетела в Таиланд сразу после того, как узнала о его госпитализации. 2 апреля она заявила, что рэпера необходимо перевезти в другую больницу, но отметила, что в данный момент это невозможно сделать из-за его состояния. На следующий день Карицкая сообщила подписчикам, что в палату к Технику приходил священник: «Сегодня в госпитале у Паши был батюшка, который его отмаливал. Я находилась там около двух часов, надеемся на лучшее, прогнозы, конечно, неутешительные».

4 апреля блогерша опубликовала новый пост, в котором рассказала, что для спасения Паши Техника требуется около 12 миллионов рублей. Часть суммы близким удалось собрать, в частности, треш-стример Mellstroy (он же — Андрей Бурим) подарил семье рэпера 5 млн рублей.

«Мы сейчас идем на огромные риски. Очень огромные. Но риски есть лежать здесь месяц и разлагаться ему в этом госпитале, где ничего и ничем ему не помогают», — написала она.

Спустя несколько часов Telegram-канал Baza со ссылкой на близких друзей артиста сообщил, что Паша Техник пережил клиническую смерть. Инсайдеры канала добавили, что «динамика положительная» и музыканта хотят перевезти в другую больницу в Таиланде на вертолете, но осуществить транспортировку пока невозможно . Вечером того же дня Карицкая сообщила, что состояние Техника сильно ухудшилось: «У Паши начался пневмоторакс, чего очень сильно врач наш боялся». Позже она записала еще одно видео, в котором сообщила, что утром 5 апреля Технику сделают энцефалограмму, чтобы проверить, жив ли мозг.

«Показатели улучшились, потому что подключили питание. Нам сказали готовиться к худшему, но мы надеемся на лучшее. Завтра врачи скажут, есть ли смысл перевозить его в Бангкок», — сказала блогерша.

close Паша Техник с бывшей женой Евой Карицкой Ева Карицкая/Telegram

4 апреля в 21:30 по Москве Telegram-канал «Выжившие» сообщил о резком ухудшении состояния Техника. Спустя полчаса стало известно, что врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть. Рэперу было 40 лет.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала его бывшая жена Ева Карицкая.

Детство и юность Паши Техника

close Паша Техник в детстве techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) родился 1 июля 1984 года в московском районе Лефортово. Информации о детстве музыканта в сети практически нет, но сам он признавался, что ассоциирует этот период с тремя вещами — «школа, футбольчик и клей «Момент». Учился Ивлев плохо.

«В десятом классе меня оставили на второй год из-за двоек по химии и литературе», — рассказывал он.

Тем не менее, высшее образование Ивлев получил: сначала он учился на переводчика в одном из государственных вузов, но из-за неуспеваемости перевелся в частный Институт экономики и культуры, где, по его словам, можно было «башлять бабки и не ходить».

Паша Техник и группа Kunteynir

close Паша Техник выступает на сцене в составе группы Kunteynir VK

Рэп-культурой Ивлев увлекся в подростковом возрасте — в середине 90-х его фаворитами были группы Bad Balance, D.O.B. и Рабы Лампы. Его собственный творческий путь начался с легкой руки руководителя Rap Records Дмитрия «Dime» Нечаева: сначала Ивлев заходил в офис лейбла, чтобы купить кассеты, а затем стал приносить собственные записи. В 2001 году он взял псевдоним Паша Техник и при поддержке Rap Records основал группу Da TAPE KONTEЙNER , впоследствии переименованную в просто Kunteynir. Изначально партнером Техника по группе был MC Смешной, затем его место занял MC Блев. В 2004 году коллектив представил свой дебютный альбом «Эдвард руки ножницы бумага», в который вошли восемнадцать треков. Особого успеха пластинка не имела, но молодые рэперы не сдавались: они продолжали записывать новые треки, а во время выступлений устраивали зрелищные перфомансы.

«Мы круто выглядим со стороны. Я в масочке обезьяны. Смешной или в парике, или в такой модной повязке докторской. Народ тухлый, но всегда мы зажжем публику», — говорил Паша Техник порталу rap.ru в 2004 году.

close Максим Синицын, Паша Техник и MC Блев (слева направо) Максим Синицын/VK

Вскоре к группе присоединился третий участник Максим Синицын, вместе с которым Kunteynir записал еще несколько пластинок: «В говно» (2005), «Вес» (2006) и «Блёвбургер» (2007). В 2008 году Паша Техник был приговорен к шести годам тюрьмы за хранение и распространение запрещенных веществ, из-за чего группа приостановила свою деятельность. Четыре года рэпер провел в колонии строгого режима в Карелии, после чего вышел по УДО и вновь собрал Kunteynir , который вскоре представил публике новый альбом «5 лет» (2013).

В 2014 году место MC Блева занял MC Кальмар, вместе с которым коллектив записал еще две пластинки — «Основа» (2015) и «Последняя запись» (2016). В том же году Паша Техник анонсировал альбом «15 лет спустя», приуроченный к юбилею группы, но вскоре на официальной странице Kunteynir в соцсетях появилось сообщение о прекращении деятельности коллектива. На протяжении нескольких лет музыканты занимались сольным творчеством, а в 2020 году Техник и MC Кальмар вновь собрали Kunteynir и представили альбом «Дорога в облака», в записи которого приняли участие Guf, Metox, Slim и другие рэперы.

Сольная карьера Паши Техника

close Кадр из клипа «Паша Техник - не надо» Паша Техник Live

В 2014 году, вскоре после освобождения из тюрьмы, Паша Техник впервые стал героем интернет-шоу Versus Battle, в рамках которого рэперы и хип-хоп исполнители устраивали словесные баттлы в прямом эфире. Музыкант пришел в студию пьяным, устроил скандальный перфоманс и проиграл баттл питерскому рэперу Бролу. Тем не менее, видео с его участием набрало свыше миллиона просмотров и положило начало новому витку в карьере рэпера.

Эпатажный музыкант стал частым гостем популярных YouTube шоу, а в 2018 году завел на платформе собственный канал «В поисках легких денег», в котором примерял на себя разные профессии — от стриптизера и татуировщика до экскурсовода и сомелье. В 2017 году Паша Техник представил первый сольный альбом «Статистика гуся», главным хитом которого стал трек и снятый на него клип «Гречка». Кроме того, музыкант записал несколько совместных композиций с популярными рэп-исполнителями, в том числе с Гуфом, Инстасамкой, Раскольниковым, Маркусом Твеном и другими.

Осенью 2021 года Техник отправился в гастрольный тур по России, а спустя год представил очередной альбом «Кипятильник», который записал вместе с рэпером Metox. В 2023 году у артиста вышла сольная пластинка «Что-то с чем-то», а в начале 2025-го еще один альбом с названием «Регрес».

Проблемы с законом

close Паша Техник после освобождения из тюрьмы и Ева Карицкая, 2021 год techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Паша Техник дважды сидел в тюрьме: в 2008 году он был приговорен к пяти годам заключения в колонии строгого режима за хранение и распространение синтетических наркотиков, а в 2020-м попал за решетку на одиннадцать месяцев за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Летом 2023 года рэпер снова оказался на скамье подсудимых за пропаганду нацистской символики — на этот раз музыкант провел в заключении всего тринадцать суток.

Проблемы с наркотиками и алкоголем

close Психиатра-нарколог Игорь Лазарев и Паша Техник Доктор Лазарев/YouTube

Летом 2023 года Паша Техник стал героем подкаста психиатра-нарколога Игоря Лазарева. В беседе с врачом он признался, что проблемы с наркотиками и алкоголем начали у него еще во время учебы в средней школе: в 11 лет он «начал с клея», в 12 пристрастился к пиву и марихуане, после чего подсел амфетамин . По его словам, даже в тюрьме он умудрялся «немного употреблять», а когда вышел начал бесконтрольно употреблять антидепрессанты.

«Когда я употребляю, я в иллюзии, что вот он я настоящий. Я это за наркотик не считал», — рассказывал рэпер.

В июле 2018 года Паша Техник впервые оказался в реабилитационном центре после того, как чуть не утонул в ванной из-за злоупотребления аптечными препаратами . Однако вскоре после выписки он снова сорвался и летом 2021 года был отправлен на принудительное лечение в наркологическую клинику. После двух месяцев в рехабе рэпер на некоторое время «завязал», но продержался недолго: осенью 2022 года он впал в кому после передозировки наркотиками. Спустя сутки Техник пришел в сознание, написал отказ от лечения и уехал из больницы .

«Меня забрал менеджер, я чувствую дискомфорт и думаю, что можно попить пивка, а вечером я уже в говно от таблеток, которые я размутил. Хотя врачи сказали, что нельзя ни пить, ничего, но меня ничего не остановило», — вспоминал он.

В ноябре 2022-го артист вновь попал в реабилитационный центр, а в июле 2023-го заявил, что более семи месяцев не употребляет наркотики и впервые за много лет ведет абсолютно трезвый образ жизни.

«В моей жизни много что поменялось. Мне все добра желают. По улице иду, мне говорят: «Хорошо выглядишь! Красавец! Давай, держись». Меня это вдохновляет», — говорил он доктору Лазареву.

В феврале 2024 года Паша Техник в эфире шоу Амирана Сардарова признался, что снова стал выпивать, но заверил, что «такого как раньше больше нет». Рэпер уточнил, что полностью отказался от наркотиков и контролирует употребление алкоголя: «Раньше я если виски пил, бутылочка уходила, а сейчас я 50 грамм взял и все. И ничем не догоняюсь». Однако уже через несколько минут он рассказал о корпоративе, на котором «не удержался» от предложенных организаторами запрещенных веществ.

Весной 2024 года бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая сообщила, что рэпера избили и ограбили — забрали телефон и куртку стоимостью 500 тысяч рублей . В своем посте она подчеркнула, что «многие знакомые часто пользуются невменяемым состоянием Паши, забирают шмотки и так далее» и пообещала заявить о случившемся в полицию. В это же время Техник стал гостем шоу Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом), в эфире которого ведущий уговаривал его «прийти в себя и завязать».

В октябре 2024 года рэпер опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором заявил, что он «против наркотиков» и пообещал «изъять из оборота» все свои треки с упоминанием запрещенных веществ.

«Я желаю вам заниматься, вместо этих гадостей, спортом, заниматься, не знаю, любыми другими делами, футболом там, хоккеем, шахматами, учебой, семьей, и ни в коем случае не употреблять наркотики. Потому что наркотики это зло, сам на себе испытал, исправился и желаю вам того же», — сказал он.

Личная жизнь Паши Техника

close Паша Техник с бывшей женой Евой Карицкой techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2015 году Паша Техник женился на Еве Карицкой (настоящее имя — Карина Мельничук). В интервью рэпер признавался, что их союз не был идеальным — супруги часто ссорились и несколько раз расставались. По его словам, ситуация обострилась в 2019 году, когда у пары родился сын Иван: «Я стал больше употреблять, когда ребенок родился. Потому что внимание жены потерял, оно перешло на ребенка. Я начал обижаться на жену… Дошло до того, что я в открытую ей изменяю. Она все это видит, а меня это наполняет, что она какие-то переживания испытывает. Я думаю: «Ты все равно от меня никуда не денешься».

close Паша Техник с бывшей девушкой, блогеркой Юлей Финесс techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В ноябре 2021 года Карицкая сообщила в личном блоге о расставании с Техником: «Девять лет в ж... Спасибо за сына. На этом жирная точка. Унижения, прощения. Учусь на своих ошибках. Продолжаю работать над собой».

После расставания с супругой у рэпера были непродолжительные отношения с блогершами — сначала с Катей Лоли, потом с Юлией Финесс. В сентябре 2022 года в сети появилась информация о том, что Лоли беременна от рэпера, но вскоре она села в тюрьму по делу о разбое и ограблении. Родила ли девушка ребенка — неизвестно. В мае 2023 года Техник официально развелся с Карицкой, а летом того же года, вскоре после выхода из рехаба, снова стал жить с ней и сыном Иваном.

Скандал с бывшей женой

close Ева Карицкая evaevakaritskayaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В феврале 2025 года Ева Карицкая сообщила подписчикам своего Telegram-канала, что Техник в очередной раз сорвался и избил ее на глазах у шестилетнего сына. По ее словам, она вызвала полицию, но сотрудники ничего не предприняли — только сфотографировались с Техником и уехали.

«Распыленный перцовый баллон, рукоприкладство, ребенок в слезах. <…> Я долго терпела, не вызывала полицию, потому что жалко, обычно спасали рехабы на недлительный срок. Но это уже за все края… Можно долго быть в созе [созависимости], но полгода терапии — и я набралась храбрости вызвать полицию, а не рехаб, который не поможет ничем», — написала она.

На следующий день Карицкая опубликовала фотографию из полицейского участка, уточнив, что написала на супруга заявление. В этом же посте она обратилась к Технику: «С сыном общаться только в трезвости через третьих лиц в моем присутствии. Это если по-хорошему и если я так захочу».

В ответ на обвинения экс-супруги Техник записал видеообращение, в котором заявил, что Карицкая полностью выдумала эту историю, чтобы выпросить у него деньги.

«Опять криво получилось, как обычно у нее все получается. Этот человек давным-давно только деньги тянет, правды в этом ноль», — сказал он.