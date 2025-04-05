Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях атак ВСУ на регион за сутки

За минувший день семь мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пятеро из пострадавших продолжают оставаться в медицинских учреждениях. Еще один находится в тяжелом состоянии.
Гладков добавил, что этой ночью Белгородскую область атаковали украинские беспилотники. В результате одной из атак пострадали линии электропередачи в Новооскольском округе.
Также Гладков напомнил, что несколько дней для оказания помощи жителям Краснояружского и Ракитянского районов запустили чат-бот, на который поступило уже 450 запросов.
Этой ночью над регионами России сбили 49 украинских дронов. По данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 16 дронов над территорией Воронежской области, чуть меньше —14 — над Белгородской областью.
Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.