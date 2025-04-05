Богомаз рассказал об обстановке в Брянской области после атаки беспилотника

Богомаз: пострадавших и разрушений нет после атаки БЛПА на Брянскую область

Пострадавших и разрушений нет в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте ЧП.

Других подробностей Богомаз не привел.

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, в ночь на 4 апреля силы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 49 беспилотников Вооруженных сил Украины, из них один — над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.