5 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 5 апреля
- День русской нации
Несмотря на то, что праздник не имеет официального статуса, он популярен в России. В этот день по всей стране проходят патриотические мероприятия и акции. Дата приурочена к важнейшему историческому событию, которое произошло 5 апреля 1242 года: в ходе сражения на Чудском озере русская дружина под предводительством Александра Невского одолела рыцарей Ливонского ордена. Битва получила название Ледовое побоище.
- День неонатолога
Этот молодой праздник появился в России в 2014 году по инициативе родителей, чьи дети в разное время были спасены благодаря усилиям врачей-неонатологов. Инициативная группа обратилась в министерство здравоохранения РФ с просьбой установить отдельный профессиональный праздник для этой категории врачей. Предложение родителей было поддержано.
Неонатолог — первый врач в жизни ребенка. Именно он оценивает состояние новорожденного, обследует его и помогает вовремя выявить различные проблемы со здоровьем. От его профессионализма и внимательности зависит будущее малыша. В День неонатолога в России проходят образовательные мероприятие, семинары, лекции.
- День закупщика и тендерного специалиста в России
Сегодня свой неофициальный праздник отмечают снабженцы и специалисты по тендерам. Именно они отвечают за подбор и своевременные поставки качественного оборудования и материалов на предприятия. Дата праздника приурочена к подписанию в 2013 году закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- Международный день нравственности
Праздник учрежден в 2019 году Генеральной Ассамблеей ООН. Его задача — помочь сформировать культуру мира в духе любви и нравственности. С давних времен золотым правилом нравственности считается постулат — «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Именно он — фундамент многих мировых религий и главный этический принцип. Лучший способ отпраздновать День нравственности — сделать хороший поступок, помочь нуждающемуся, помириться с тем, кого однажды обидел, позвонить родным, которых давно не видел.
- Образовательная акция «Тотальный диктант»
Вот уже более 20 лет масштабная образовательная акция помогает проверить знание русского языка и уровень грамотности людям по всему миру.
Идея родилась в начале 2000-х в студенческом клубе Новосибирского госуниверситета. Изначально это был стандартный диктант, позволяющий проверить свой уровень грамотности по русскому языку, но со временем он превратился в масштабную акцию. Так, например, в 2024 году диктант дистанционно написали более миллиона человек из 117 стран мира.
В Москве Тотальный диктант стартует в 14:00. В других городах он может начаться в иное время из-за разных часовых поясов. Мероприятие пройдет как на оффлайн-площадках, так и онлайн.
- Международный день супа
Это необычный праздник учредила Международная ассоциация по продуктам питания в 2011 году. Цель даты — напомнить о вреде питания всухомятку и о важности супа в рационе. Сегодня в кулинарии насчитывается более 150 типов супа, а количество видов перевалило за тысячу. Лучший вариант отметить дату — сварить кастрюльку ароматного овощного, мясного или рыбного супа и накормить им домочадцев.
- День принятия Степного Уложения в Республике Калмыкия
Степное Уложение Конституция было принято в 1994 году. Этот документ является основным законом и высшим нормативно-правовым актом республики. Долгое время эта дата была праздничным выходным днем в Калмыкии. С 2021 года день стал рабочим, но в праздник по-прежнему проходят торжественные мероприятия.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 апреля в других странах
День посадки деревьев — Южная Корея. Праздник подчеркивает важность восстановления корейских лесов. В этот день многие жители страны помогают высаживать деревья и озеленять свои районы.
День миграционной службы — Казахстан. Дата приурочена к реорганизации паспортно-визовой службы в стране. В этот день работники профильного ведомства принимают официальные поздравления.
День одуванчика — США. Этот неофициальный праздник очень любят в Америке. 5 апреля принято выходить на прогулки, собирать одуванчики и радовать букетами друзей.
Национальный морской день — Индия. Праздник посвящен богатой истории военного и гражданского судоходства страны. Индия с давних времен считается морской торговой державой и поддерживает этот статус в наши дни.
Религиозные праздники 5 апреля
- Похвала Пресвятой Богородицы
В этот день, накануне Благовещения, в храмах читают особенный акафист хвалебное церковное песнопение, известный как Похвала Пресвятой Богородицы. Торжественная и радостная песнь наполнена ликованием и благодарностью. У праздника необычная история. В 626 году Константинополь взяли в осаду персы. Казалось, спасения нет. Жители молились Богородице, совершая всенощное бдение. Тем временем патриарх Сергий обходил городские стены с иконой Пресвятой Богородицы. Молитвы христиан были услышаны, враги отступили без боя. В честь этого события был создан акафист, прославляющий Божию Матерь.
- День памяти преподобного Никона, игумена Киево-Печерского
Никон Печерский — древнерусский церковный деятель XI века, игумен Киево-Печерского монастыря. Он основал храм и монастырь во имя Пресвятой Богородицы в Тмутаракани. Известен как ученый-летописец и чудотворец. Этот православный святой был первым учеником и сподвижником преподобного Антония — основателя Киево-Печерской обители.
Народные праздники и приметы 5 апреля
- Никонов день
В этот день на Руси было принято тщательно убирать дом и сад. Рачительные хозяйки не только до блеска намывали полы и лавки, но и вытряхивали постели, белили печи и меняли в матрасах солому.
Спутником уборки была мята. Ее использовали для мытья дома, чтобы добиться приятного аромата. Эту душистую траву брали с собой в баню и добавляли в чай. В садах в этот день приступали к посадке плодовых деревьев и кустарников.
Считалось, что 5 апреля деньги лучше спрятать в доме подальше: тогда достаток хозяев скоро приумножится.
- Приметы
Если у берез много сока — лето будет дождливым.
Снег еще не сошел, а гром уже гремит — лето будет прохладным.
На ясном небе много звезд — заморозки еще вернутся.
Кошка расчихалась — скоро будет дождь.
Белка вылезла из дупла — идет потепление.
Какие исторические события произошли 5 апреля
- 1242 год — Ледовое побоище на Чудском озере.
- 1652 год — на мыс Доброй Надежды прибыла экспедиция под началом голландца Яна ван Рибека.
- 1792 год — Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США.
- 1815 год — на острове Сумбава в Индонезии проснулся вулкан Тамбора: в результате недельного извержения вулкана погибло 92 тыс. человек.
- 1818 год — барон Карл де Дрез представил в Париже прообраз велосипеда.
- 1899 год — издано первое произведение Владимира Ленина «Развитие капитализма в России».
- 1913 год — Нильс Бор написал статью «О строении атомов и молекул», давшую толчок развитию квантовой теории.
- 1940 год — первый российский высокоскоростной истребитель И-200 поднялся в небо.
- 1941 год — немецкие и итальянские войска вторглись в Югославию и Грецию.
- 1942 год — Адольф Гитлер подписал директиву, в которой указывалась главная цель немецкого наступления — кавказская нефть.
- 1943 год — рыбаки подобрали у берегов Бразилии китайского моряка Пун Лима, продержавшегося на плоту 133 дня.
- 1971 год — «Роллинг Стоунз» основали собственную фирму грамзаписи.
- 1977 год — Волжский автозавод выпустил первый серийный автомобиль ВАЗ-2121 «Нива».
- 1980 год — СССР и Афганистан подписали договор о пребывании в Афганистане контингента советских войск.
- 1991 год — на военном аэродроме Кубинка в Подмосковье сформирована группа высшего пилотажа «Русские Витязи».
- 1991 год — Верховный Совет РСФСР предоставил Борису Ельцину чрезвычайные полномочия.
- 1992 год — Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии; началась осада Сараева.
Дни рождения и юбилеи 5 апреля
- В 1588 году родился Томас Гоббс — английский философ-материалист и математик.
- В 1788 году родился Михаил Орлов — русский военный и государственный деятель, генерал-майор, декабрист.
- В 1869 году родился Сергей Чаплыгин — русский ученый-механик, один из основоположников аэродинамики.
- В 1894 году родился Лоуренс Белл — американский авиаконструктор, создавший первый в мире сверхзвуковой самолет.
- В 1908 году родилась Бетти Дейвис — американская актриса, одна из 100 величайших звезд кино по версии AFI, обладательница «Оскара».
- В 1920 году родился Артур Хейли — английский и канадский писатель-прозаик.
Кто отмечает дни рождения
- 69 лет исполняется Александру Бушкову — российскому писателю, мастеру детектива и фэнтези.
- 56 лет исполняется Эвелине Бледанс – российской и украинской актрисе театра и кино.
- 52 года исполняется Фарреллу Уильямсу – американскому рэперу, многократному лауреату премии «Грэмми».
- 42 года исполняется Алексею Кабанову – российскому певцу, участнику группы «Корни».