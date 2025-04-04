5 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

5 апреля в России отмечают неофициальный праздник — День русской нации. На шести континентах планеты в этот день пройдет Тотальный диктант. А по народному календарю сегодня Никонов день — время уборки в доме и посадки яблонь в садах. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 5 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 5 апреля

День русской нации

Несмотря на то, что праздник не имеет официального статуса, он популярен в России. В этот день по всей стране проходят патриотические мероприятия и акции. Дата приурочена к важнейшему историческому событию, которое произошло 5 апреля 1242 года: в ходе сражения на Чудском озере русская дружина под предводительством Александра Невского одолела рыцарей Ливонского ордена. Битва получила название Ледовое побоище.

День неонатолога

Этот молодой праздник появился в России в 2014 году по инициативе родителей, чьи дети в разное время были спасены благодаря усилиям врачей-неонатологов. Инициативная группа обратилась в министерство здравоохранения РФ с просьбой установить отдельный профессиональный праздник для этой категории врачей. Предложение родителей было поддержано.

Неонатолог — первый врач в жизни ребенка. Именно он оценивает состояние новорожденного, обследует его и помогает вовремя выявить различные проблемы со здоровьем. От его профессионализма и внимательности зависит будущее малыша. В День неонатолога в России проходят образовательные мероприятие, семинары, лекции.

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День закупщика и тендерного специалиста в России

Сегодня свой неофициальный праздник отмечают снабженцы и специалисты по тендерам. Именно они отвечают за подбор и своевременные поставки качественного оборудования и материалов на предприятия. Дата праздника приурочена к подписанию в 2013 году закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Международный день нравственности

Праздник учрежден в 2019 году Генеральной Ассамблеей ООН. Его задача — помочь сформировать культуру мира в духе любви и нравственности. С давних времен золотым правилом нравственности считается постулат — «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Именно он — фундамент многих мировых религий и главный этический принцип. Лучший способ отпраздновать День нравственности — сделать хороший поступок, помочь нуждающемуся, помириться с тем, кого однажды обидел, позвонить родным, которых давно не видел.

Образовательная акция «Тотальный диктант»

Вот уже более 20 лет масштабная образовательная акция помогает проверить знание русского языка и уровень грамотности людям по всему миру.

Идея родилась в начале 2000-х в студенческом клубе Новосибирского госуниверситета. Изначально это был стандартный диктант, позволяющий проверить свой уровень грамотности по русскому языку, но со временем он превратился в масштабную акцию. Так, например, в 2024 году диктант дистанционно написали более миллиона человек из 117 стран мира.

Стало известно, сколько человек зарегистрировались на участие в «Тотальном диктанте» Более 50 тыс. заявок на участие в «Тотальном диктанте» подали за один день после начала... 27 марта 14:20

В Москве Тотальный диктант стартует в 14:00. В других городах он может начаться в иное время из-за разных часовых поясов. Мероприятие пройдет как на оффлайн-площадках, так и онлайн.

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Международный день супа

Это необычный праздник учредила Международная ассоциация по продуктам питания в 2011 году. Цель даты — напомнить о вреде питания всухомятку и о важности супа в рационе. Сегодня в кулинарии насчитывается более 150 типов супа, а количество видов перевалило за тысячу. Лучший вариант отметить дату — сварить кастрюльку ароматного овощного, мясного или рыбного супа и накормить им домочадцев.

День принятия Степного Уложения в Республике Калмыкия

Степное Уложение Конституция было принято в 1994 году. Этот документ является основным законом и высшим нормативно-правовым актом республики. Долгое время эта дата была праздничным выходным днем в Калмыкии. С 2021 года день стал рабочим, но в праздник по-прежнему проходят торжественные мероприятия.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 апреля в других странах

День посадки деревьев — Южная Корея. Праздник подчеркивает важность восстановления корейских лесов. В этот день многие жители страны помогают высаживать деревья и озеленять свои районы.

День миграционной службы — Казахстан. Дата приурочена к реорганизации паспортно-визовой службы в стране. В этот день работники профильного ведомства принимают официальные поздравления.

День одуванчика — США. Этот неофициальный праздник очень любят в Америке. 5 апреля принято выходить на прогулки, собирать одуванчики и радовать букетами друзей.

Национальный морской день — Индия. Праздник посвящен богатой истории военного и гражданского судоходства страны. Индия с давних времен считается морской торговой державой и поддерживает этот статус в наши дни.

Религиозные праздники 5 апреля

Похвала Пресвятой Богородицы

В этот день, накануне Благовещения, в храмах читают особенный акафист хвалебное церковное песнопение, известный как Похвала Пресвятой Богородицы. Торжественная и радостная песнь наполнена ликованием и благодарностью. У праздника необычная история. В 626 году Константинополь взяли в осаду персы. Казалось, спасения нет. Жители молились Богородице, совершая всенощное бдение. Тем временем патриарх Сергий обходил городские стены с иконой Пресвятой Богородицы. Молитвы христиан были услышаны, враги отступили без боя. В честь этого события был создан акафист, прославляющий Божию Матерь.

День памяти преподобного Никона, игумена Киево-Печерского

Никон Печерский — древнерусский церковный деятель XI века, игумен Киево-Печерского монастыря. Он основал храм и монастырь во имя Пресвятой Богородицы в Тмутаракани. Известен как ученый-летописец и чудотворец. Этот православный святой был первым учеником и сподвижником преподобного Антония — основателя Киево-Печерской обители.

Православная церковь 5 апреля также чтит память: • преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его;

• мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия (Боголепа), Кронида и Амфилохия;

• мученика Василия Мангазейского;

• священномученика Константина Снятиновского, священномученика Макария Квиткина, священномученика Стефана Преображенского, священномученика Василия Коклина, преподобномученика Илии (Вятлина),преподобномучениц Анастасии Бобковой и Варвары Конкиной, мученика Алексия Скоробогатова, преподобного Сергия (Сребрянского).



Католическая церковь 5 апреля вспоминает:



• святую Каталину Томас;

• святую Юлиану Льежскую;

• Руадана Лоррского;

• святого Викентия Феррера;

• Альберта из Монтекорвино;

• святого Дерфеля Гадарна;

• Этельбургу Кентскую;

• Жеральда Сов-Мажора;

• Марию Кресценцию Хесс.

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Народные праздники и приметы 5 апреля

Никонов день

В этот день на Руси было принято тщательно убирать дом и сад. Рачительные хозяйки не только до блеска намывали полы и лавки, но и вытряхивали постели, белили печи и меняли в матрасах солому.

Спутником уборки была мята. Ее использовали для мытья дома, чтобы добиться приятного аромата. Эту душистую траву брали с собой в баню и добавляли в чай. В садах в этот день приступали к посадке плодовых деревьев и кустарников.

Считалось, что 5 апреля деньги лучше спрятать в доме подальше: тогда достаток хозяев скоро приумножится.

Приметы

Если у берез много сока — лето будет дождливым.

Снег еще не сошел, а гром уже гремит — лето будет прохладным.

На ясном небе много звезд — заморозки еще вернутся.

Кошка расчихалась — скоро будет дождь.

Белка вылезла из дупла — идет потепление.

Какие исторические события произошли 5 апреля

1242 год — Ледовое побоище на Чудском озере.



— Ледовое побоище на Чудском озере. 1652 год — на мыс Доброй Надежды прибыла экспедиция под началом голландца Яна ван Рибека.



— на мыс Доброй Надежды прибыла экспедиция под началом голландца Яна ван Рибека. 1792 год — Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США.



— Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США. 1815 год — на острове Сумбава в Индонезии проснулся вулкан Тамбора: в результате недельного извержения вулкана погибло 92 тыс. человек.



— на острове Сумбава в Индонезии проснулся вулкан Тамбора: в результате недельного извержения вулкана погибло 92 тыс. человек. 1818 год — барон Карл де Дрез представил в Париже прообраз велосипеда.



— барон Карл де Дрез представил в Париже прообраз велосипеда. 1899 год — издано первое произведение Владимира Ленина «Развитие капитализма в России».



— издано первое произведение Владимира Ленина «Развитие капитализма в России». 1913 год — Нильс Бор написал статью «О строении атомов и молекул», давшую толчок развитию квантовой теории.



— Нильс Бор написал статью «О строении атомов и молекул», давшую толчок развитию квантовой теории. 1940 год — первый российский высокоскоростной истребитель И-200 поднялся в небо.



— первый российский высокоскоростной истребитель И-200 поднялся в небо. 1941 год — немецкие и итальянские войска вторглись в Югославию и Грецию.



— немецкие и итальянские войска вторглись в Югославию и Грецию. 1942 год — Адольф Гитлер подписал директиву, в которой указывалась главная цель немецкого наступления — кавказская нефть.



— Адольф Гитлер подписал директиву, в которой указывалась главная цель немецкого наступления — кавказская нефть. 1943 год — рыбаки подобрали у берегов Бразилии китайского моряка Пун Лима, продержавшегося на плоту 133 дня.



— рыбаки подобрали у берегов Бразилии китайского моряка Пун Лима, продержавшегося на плоту 133 дня. 1971 год — «Роллинг Стоунз» основали собственную фирму грамзаписи.



— «Роллинг Стоунз» основали собственную фирму грамзаписи. 1977 год — Волжский автозавод выпустил первый серийный автомобиль ВАЗ-2121 «Нива».



— Волжский автозавод выпустил первый серийный автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». 1980 год — СССР и Афганистан подписали договор о пребывании в Афганистане контингента советских войск.



— СССР и Афганистан подписали договор о пребывании в Афганистане контингента советских войск. 1991 год — на военном аэродроме Кубинка в Подмосковье сформирована группа высшего пилотажа «Русские Витязи».



— на военном аэродроме Кубинка в Подмосковье сформирована группа высшего пилотажа «Русские Витязи». 1991 год — Верховный Совет РСФСР предоставил Борису Ельцину чрезвычайные полномочия.



— Верховный Совет РСФСР предоставил Борису Ельцину чрезвычайные полномочия. 1992 год — Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии; началась осада Сараева.

Дни рождения и юбилеи 5 апреля

В 1588 году родился Томас Гобб с — английский философ-материалист и математик.



с — английский философ-материалист и математик. В 1788 году родился Михаил Орлов — русский военный и государственный деятель, генерал-майор, декабрист.



— русский военный и государственный деятель, генерал-майор, декабрист. В 1869 году родился Сергей Чаплыгин — русский ученый-механик, один из основоположников аэродинамики.



— русский ученый-механик, один из основоположников аэродинамики. В 1894 году родился Лоуренс Белл — американский авиаконструктор, создавший первый в мире сверхзвуковой самолет.



— американский авиаконструктор, создавший первый в мире сверхзвуковой самолет. В 1908 году родилась Бетти Дейвис — американская актриса, одна из 100 величайших звезд кино по версии AFI, обладательница «Оскара».



— американская актриса, одна из 100 величайших звезд кино по версии AFI, обладательница «Оскара». В 1920 году родился Артур Хейли — английский и канадский писатель-прозаик.

Кто отмечает дни рождения