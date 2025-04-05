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Пошлина США на европейское пиво вызвала озабоченность у пивоваров в Нидерландах

В Нидерландах призвали США снизить пошлины на пиво
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Depositphotos

Пошлина США на импорт европейского пива вызывает большую озабоченность у пивоваров в Нидерландах, они призывают снизить тарифы. Об этом рассказал РИА Новости директор Ассоциации пивоваров Нидерландов (Nederlandse Brouwers) Мейнт Ватерландер.

Пиво добавлено в список производной продукции, на которую распространяется 25% пошлина на алюминий.

Ватерландер отметил, что Соединенные Штаты являются важнейшим экспортным рынком для производителей пива из Нидерландов: 40% общего экспорта пива, произведенного в стране, отправляют на продажу за океан.

Учитывая, что формирование цен охватывает фермеров, персонал пивоваренных заводов, предприятий общественного питания, логистики и портов, необходимо работать над решением, которое позволит снизить пошлины на пиво, заявил директор Ассоциации пивоваров Нидерландов.

Он добавил, что сейчас ассоциация пытается добиться большей ясности относительно продукции, которая подпадает под пошлины на алюминий, поскольку Нидерланды отправляют в Соединенные Штаты пиво как в бутылках, так и в алюминиевых банках.

2 апреля Трамп объявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР. Всего в списке 185 стран. Для ряда государств постсоветского пространства пошлины варьируются. Так, для Молдавии они достигнут 31%, а для Украины — 10%. Россия и Белоруссия в этот список не вошли.

Ранее эксперты оценили влияние на мировую экономику торговых пошлин Трампа.

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