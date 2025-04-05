Опиум, «фантомы» и армада вертолетов: как СССР случайно вторгся в Иран

Чем закончилось неизвестное вторжение советского десанта в Иран в 1982 году

Мало кто знает, что советские войска в 1982 году, в разгар Афганской и Ирано-Иракской войн вторглись на территорию Ирана. Официально целью советского десанта, который прикрывали вертолеты и истребители-бомбардировщики, была база моджахедов на стыке границ Афганистана, Ирана и Пакистана. Почему десант не стрелял по атакующим его иранским «Фантомам» и почему Москва в итоге извинилась перед Тегераном — в материале «Газеты.Ru».

Операция «Юг»

В 1982 году «ограниченный контингент советских войск» уже как несколько лет воевал с моджахедами в Афганистане. А граничащий с Афганистаном на востоке и с СССР на севере Иран воевал с Ираком. Советское руководство, хотя и поддерживало Ирак, не отказывалось и от сотрудничества с Ираном.

Однако весной 1982 года произошел инцидент, который грозил нарушить хрупкий и запутанный баланс сил в регионе, который и так раздирали военные конфликты.

В середине марта советское командование (а точнее — Главное разведывательное управление Генштаба ВС СССР) решило провести рейд и уничтожить базу моджахедов в Рабаити-Джали, на далеком юге Афганистана — на стыке границ с Пакистаном и Ираном.

close Советские войска в Афганистане Валерий Зуфаров/Борис Кавашкин/ТАСС

ГРУ точно знало, что на базу завезена крупная партия опиума-сырца (почти 10 тонн). А также оружие и боевики. И самое важное — разведка узнала, что на базе видели пару десятков загадочных ящиков с длинными трубами. Предположительно — ПЗРК «Стрела», которые моджахеды получили из Египта.

Чтобы обеспечить секретность операции, у афганской службы безопасности не запрашивали никаких данных по району базы. Готовили рейд сугубо своими силами.

Захватить и уничтожить базу решили с помощью вертолетного десанта под прикрытием истребителей-бомбардировщиков, сообщал в 2011 году журнал «Братишка».

В операции решили задействовать батальон ВДВ, две десантно-штурмовые роты, одну мотострелковую и еще одну роту СпН ГРУ. А также 19 тяжелых многоцелевых вертолетов Ми-6 и 61 вертолет Ми-8. Винтокрылые машины дополнительно усилили вооружением и боезапасом. На всех вертолетах были закрашены красные звезды и бортовые номера.

Координировал действия авиации и десанта генерал-майор Анатолий Табунщиков, находившийся на борту «летающего штаба» — самолета аэрофотосъемки Ан-30. А командовал операцией замкомандующего ВВС 40-й армии полковник Владимир Апрелкин.

После внезапного авиаудара по периметру базы десант должен был высадиться с вертолетов, занять господствующие высоты, взять базу в кольцо и уничтожить моджахедов, склады наркотиков и арсеналы — и захватить «Стрелы». На зачистку отводилось шесть часов, после чего десант должен был эвакуироваться на вертолетах.

Вначале все шло по плану. Сначала самолеты разбомбили базу и сбросили светящиеся ориентиры для десантников. Но ветер отнес «светлячки» на иранскую территорию.

Владимир Нагибин, командир взвода разминирования ИСР 70-й ОМСБр вспоминал:

«База в самом углу, до Ирана и Пакистана метров по 800. С Ирана и Пакистана оружие на базу, а потом караванами по Афгану. Когда МиГи отбомбились, духи с базы убежали, даже машины груженые бросили, там стрельбы не было».

Стрельба началась в другом месте.

Вторжение в Иран

Видимость была ограниченной из-за начавшейся пыльной бури. Пилотам вертолетов ориентиры на земле напоминали те, что описывали разведданные — три кишлака, речка, мост. Однако вскоре стало ясно, что хоть пейзаж и похожий, но что-то не так. Неплохая асфальтовая дорога, которой не было отмечено на карте. Линия телеграфных столбов — в Афганистане деревянные столбы скорее всего сломали бы и спилили на дрова.

close Советские вертолётчики возле неразорвавшейся иранской ракеты kandagar.org

Штурман вертолета, на котором летел командующий операцией полковник Апрелкин, предположил, что вертолетная армада оказалась в Иране. Он доложил об этом полковнику, но тот приказал продолжать полет — и даже пальцем обозначил на карте место, где — по его мнению — находился десант. Разговор зафиксировал бортовой «черный ящик».

Уверенности полковнику добавило то, что вскоре на горизонте все заметили постройки, напоминающие перевалочную базу моджахедов — была видна даже вышка охраны.

Десант высадился и начал штурм «базы».

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Десант начал стрелять по постройкам из минометов. Но вскоре выяснилось, что это никакая не база моджахедов, а иранский асфальтовый завод. По счастью, было раннее утро, и рабочих еще не было на месте. Погибли только двое иранских полицейских, которые охраняли предприятие.

Десантник Владимир Нагибин вспоминал: «Сначала по ошибке забросили в Иран. Мы уже какой то завод собрались долбить. Поймали двоих духов, попинали, они «Иран-Иран». Переводчика позвали — иранские рабочие. С генералом связались, он говорит — сматывайтесь. Там границы вообще нет».

Генерал-майор Табунщиков вспоминал:

«запрашиваю «Алмаз», это позывной полковника — не отвечает. Связи нет. Рядом с тем местом, где они сели – Захедан, а наша цель во-о-он где… Они уже к этому времени иранца какого-то в плен взяли. Я смотрю: населенный пункт, и там разрывы снарядов…»

Оказалось, десант промахнулся на пару десятков километров и углубился в иранскую территорию. И атаковал завод возле иранского кишлака Хормек.

Табунщиков срочно приказал сворачиваться и уходить обратно в Афганистан. Но было поздно.

Удар «Фантомов»

В воздухе послышался рев самолетных двигателей. На земле десант решил, что это советские МиГи из группы прикрытия. Но это были иранские «Фантомы».

Пилоты выпустили по стоянке советских вертолетов две американские ракеты AIM-9 Sidewinder. Одна взорвалась, попав в землю, другая оказалась бракованной — упала и развалилась.

close Иранские «Фантомы» атакуют советские вертолёты kandagar.org

Генерал-майор Табунщиков, опасаясь серьезного международного инцидента (который уже происходил в прямо в тот момент) приказал советским истребителям ни в коем случае не открывать ответный огонь — не хватало еще сбить иранский самолет.

Один Ми-8 был уничтожен, второй — серьезно поврежден (его пришлось взорвать самим десантникам).

На земле десантники начали палить по иранским самолетам из всего, что стреляло, даже из гранатометов. Пулеметным огнем один из «Фантомов» был поврежден и ушел со своим напарником на аэродром.

Вскоре прилетели еще два иранских «Фантома», и начали бить по советскому десанту ракетами и обстреливать стоявшие вертолеты десантников из шестиствольных пушек «Вулкан».

К этому моменту к месту вторжения подошел и иранский мотопехотный батальон при танках и бронемашинах. Но десант уже покидал место инцидента.

МИД Ирана направил ноту протеста Советскому Союзу прямо во время боестолкновения.

Самолеты прикрытия вскоре отозвали в афганское воздушное пространство. А десант эвакуировали на оставшихся вертолетах. Часть десантников была вынуждена уходить на восток по земле — три часа до границы, еще два часа — до места расположения настоящей базы моджахедов.

К тому времени моджахеды узнали о промахе советского десанта и вывезли из Рабати-Джали большую часть опиума и грузов.

Нагибин вспоминал, что в тот момент, когда десант атаковал уже базу моджахедов, на них снова налетели два «Фантома» и уничтожили два вертолета, но были отогнаны огнем с земли. Впрочем, ветеран мог и ошибиться сам — либо его воспоминания были записаны с ошибкой. Так или иначе, во второй раз перевалочный пункт моджахедов нашли и уничтожили.

«Когда МиГи [из группы прикрытия] отбомбились [по базе моджахедов], духи с базы убежали, даже машины груженые бросили, там стрельбы не было. Мы, саперы, последние с базы уходили, всё взрывали», — добавил он.

Удалось захватить лишь полторы тонны опиума, чуть-чуть героина и анаши. ПЗРК «Стрела» найти не удалось.

Когда на захваченном джипе «Тойота» стали подвозить к вертолетам образцы захваченного вооружения, у самой вертолетной стоянки машина наскочила на мину. Был смертельно ранен подполковник В. В. Рюмин.

Еще одной жертвой среди советских десантников стал лейтенант Александр Волощук, посмертно награжденный орденом Красного Знамени.

По официальным данным, людские потери — лишь десять легкораненых. Из техники — четыре вертолета. Полковник Апрелкин был снят с должности.

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Во многом советскому десанту повезло — иранские пилоты на востоке страны были слабо подготовлены, потому что более опытные летчики воевали с Ираком на западе.

close Иранские «Фантомы» F-4D National Museum of the U.S. Air Force

СССР принес Ирану официальные извинения, семьям погибших полицейских назначили пенсии. Инцидент удалось замять.

Неожиданное вторжение в Иран привлекло внимание западных разведок и даже прессы. Газета The Washington Post сообщала весной 1982 года:

«По сообщениям американских дипломатических и разведывательных источников, Советский Союз дал сигнал о начале масштабного весеннего наступления в Афганистане, нанеся на этой неделе удары по скоплениям афганских повстанцев в юго-западной части страны. Боевые действия могли начаться и на территории Ирана.

Масштабные советские операции в провинции Фарах на западной границе Афганистана с Ираном были направлены на зачистку скрытых очагов повстанцев, которые бороздят просторы пустыни. Советское вторжение в Иран может стать первым в череде себе подобных. Пакистан, еще один сосед Афганистана, заявляет о более чем 400 нарушениях своей границы советскими и афганскими войсками за последние 28 месяцев».

Источники в разведке сообщили WP, что СССР снова мог действовать по испытанной схеме — вертолетные десанты под прикрытием МиГов. Но выводы были сделаны, и с тех пор советское командование в Афганистане внимательно следило за тем, чтобы не повторять подобных навигационных ошибок.