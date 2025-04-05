В МСС назвали неактуальным указ Путина о выдаче гражданства старообрядцам

Коровин: указ Путина о гражданстве не актуален для староверов Уганды и Пакистана

Указ президента России Владимира Путина, упрощающий выдачу гражданства старообрядцам из-за рубежа, неактуален для староверов из Пакистана и Уганды. Об этом в интервью РИА Новости заявил учредитель Международного старообрядческого союза (МСС), директор «Центра геополитических экспертиз» Валерий Коровин.

«Старообрядцы из Уганды или Пакистана русскими не являются, и по большому счету никуда ехать не собираются: если кто-то из них приезжает в Россию, то в частном порядке, и не собираясь здесь оставаться и тем более получать гражданство», — заявил он.

По словам эксперта, даже если такие случаи будут, не имеет значения, является ли человек старообрядцем или нет — это совсем другая история. Он отметил, что важно озаботиться вопросом о переселении именно коренных русских старообрядцев.

1 апреля Путин своим указом упростил получение гражданства России старообрядцам, переселяющимся в РФ из-за рубежа. Теперь им не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и российской истории. Но при этом им необходимо ходатайство от митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви, которую возглавляет митрополит Корнилий (Титов).

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