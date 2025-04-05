Губернатор Орловской области рассказал о ночной атаке беспилотников на регион

Ночью Орловская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, дежурные силы противовоздушной обороны сбили беспилотник противника, но повреждений и пострадавших нет. Он добавил, что ведутся проверки на месте происшествия.

Этой ночью над регионами России сбили 49 украинских дронов. По данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 16 дронов над территорией Воронежской области, чуть меньше —14 — над Белгородской областью.

По шесть беспилотников сбили над территориями Курской и Самарской областей, три перехватили в Республике Мордовия и по одному БПЛА сбили над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.