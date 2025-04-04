«Действиями, а не словами»: США призвали Россию показать готовность к миру

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в администрации Трампа сохраняют оптимизм в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. При этом он отметил, что Белый дом не заинтересован в «тактике затягивания», а сам президент США «не будет участвовать в бесконечных переговорах». По словам Рубио, Вашингтон должен видеть реальный прогресс, а Москва должна показать заинтересованность в мире. Какого сигнала ждут от России — в материале «Газеты.Ru».

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что у администрации американского президента Дональда Трампа по-прежнему есть оптимизм в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Мы делаем прогресс на пути к миру. Переговорный процесс будет сложным, но мы остаемся оптимистичными», — сообщил Рубио во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По словам главы Госдепартамента США, Вашингтон приблизился к урегулированию украинского конфликта благодаря переговорам с обеими сторонами. Однако США нужно видеть реальный прогресс. Госсекретарь отметил, что украинская сторона продемонстрировала готовность к полному прекращению огня и созданию пространства для переговоров. Россия же, в свою очередь, должна показать «действиями, а не словами», что она заинтересована в мире.

«Мы узнаем достаточно скоро, серьезно ли Россия относится к миру или нет. Речь идет о неделях, а не о месяцах. Я надеюсь, что это так», — добавил он.

Рубио также прокомментировал сообщения о том, что Москва якобы готовится к новому масштабному наступлению, заявив, что нарушение перемирия будет «нехорошим знаком». По его словам, если такая операция все-таки начнется, это будет сигналом о том, что РФ не хочет мира. В то же время он отметил, что Россия и Украина продолжают боевые действия, поэтому в этих странах «что-то будет взрываться».

Отдельно глава Госдепартамента США высказался на тему санкций против России, усиление которых обсуждалось последнюю неделю. Рубио заявил, что давление на Дональда Трампа «со стороны Капитолийского холма будет нарастать», если стороны на самом деле не будут двигаться к миру. По его словам, конгрессмены уже начали вносить на рассмотрение соответствующие законопроекты.

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При этом Рубио добавил, что США действительно хотят, чтобы этот конфликт завершился. Госсекретарь подчеркнул, что представители администрации Трампа не заинтересованы в «тактике затягивания», а сам глава Белого дома «не будет участвовать в бесконечных переговорах» . Конфликт должен закончиться «приемлемым для обеих сторон» решением, уточнил глава Госдепа.

Он также сообщил, что если окончание конфликта не будет предполагать безоговорочную капитуляцию, то сторонам придется пойти на взаимные уступки. Однако Вашингтон не готов заранее судить о возможных шагах со стороны Киева и Москвы, которые потребуются для заключения мира. Госсекретарь США подчеркнул, что решение этого вопроса будет зависеть от позиций России и Украины.

О встрече с главой РФПИ

Журналист телеканала CNN Алекс Марквардт также написал, что Марко Рубио рассказал репортерам о встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне. По словам Марквардта, глава Госдепа сообщил Дмитриеву, что США хотят начать видеть «реальный прогресс» в области урегулирования, и выразил надежду, что глава РФПИ передаст это послание Кремлю.

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Отдельно госсекретарь США также заявил, что ничего не слышал про планы по возобновлению авиасообщения между Россией и Америкой, о чем ранее говорил Дмитриев. Рубио отметил, что не знает, кто будет летать, раз «люди под санкциями».